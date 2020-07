Trump essaie de faire passer de nouveaux contrôles de relance – voici ce que vous devez savoir

Il y aura peut-être enfin une mise à jour officielle du chèque de relance, le Congrès semblant de plus en plus susceptible de prendre des mesures sur un nouveau plan de relance plus tard ce mois-ci.

La dernière indication de cela est venue d’une interview accordée par la sénatrice républicaine de Caroline du Sud, Lindsey Graham, à l’émission Fox & Friends du matin de Fox, dans laquelle le fidèle allié de Trump a déclaré qu’il soutenait pleinement le Sénat pour prendre des mesures sur un nouveau plan de relance dans une affaire des semaines.

Cela survient, bien sûr, alors que la pandémie de coronavirus continue de faire rage, avec son effet sur la santé publique qui continue de s’aggraver considérablement – et de créer des tremblements massifs dans l’économie, en conséquence.

La sénatrice républicaine de Caroline du Sud, Lindsey Graham, a insisté dans une nouvelle interview sur l’émission Fox & Friends du matin de la semaine de Fox, ne laissant aucun doute sur sa position quant à la perspective que le Congrès agisse sur un nouveau projet de loi de relance. « Dès que nous rentrons, nous devons nous défouler et faire cela », a déclaré Graham, se référant au retour du Sénat après une pause de deux semaines. « L’essentiel ici, c’est que nous avons une ouverture, prenez-la, cela ne durera peut-être pas. »

Graham se trouve être l’un des alliés les plus proches du président Trump au Sénat, et son soutien à une action de relance rapide est encore un autre signe que l’assurance du président concernant une nouvelle série de contrôles de relance était plus qu’une simple fanfaronnade. C’est une perspective, bien sûr, qui vient également dans le contexte de la pandémie de coronavirus qui continue d’exiger un coût terrible aux États-Unis – en termes de santé publique ainsi que ses retombées économiques dévastatrices, ce qui nécessite tous ces discours de relance. en premier lieu.

Les éléments spécifiques d’un nouveau plan de relance potentiel mentionné par Graham dans sa nouvelle interview incluent une réduction des charges sociales, qui met vraisemblablement plus d’argent entre les mains des consommateurs, ainsi qu’une facture d’infrastructure quelconque (pour «donner à l’Amérique un lifting avec notre routes, ponts et ports qui déclencheraient la création future d’emplois. »)

Graham a déclaré qu’il était même prêt à soutenir une augmentation du salaire minimum fédéral dans le cadre de ce nouveau paquet. Et puis il a laissé tomber une brève mention d’autre chose qui mérite plus d’attention que ce qu’il a obtenu dans son interview. Voyons si vous en prenez conscience:

« Le Congrès doit agir en juillet pour poursuivre cette tendance », a déclaré Graham, se référant aux données du Bureau fédéral des statistiques du travail montrant que les États-Unis ont ajouté 4,8 millions d’emplois en juin. « Si nous avions le bon type de plan de relance », a-t-il poursuivi, « nous irions à la trappe d’ici octobre en termes de croissance économique ».

Cette croissance de l’emploi le mois dernier était certainement une bonne nouvelle et une augmentation plus importante que ce qui était prévu pour juin. Néanmoins, un pourcentage douloureusement élevé de la population américaine est toujours sans emploi à l’heure actuelle, ce qui rend sans doute d’autant plus urgent que le Congrès insiste bientôt sur une nouvelle forme de relance.

Mais revenons un instant aux commentaires de Graham – avez-vous compris le délai sur lequel il a l’œil? C’est un mois assez intéressant à mentionner (octobre) n’est-ce pas? Avoir cela comme étoile du nord en ce qui concerne les raisons pour lesquelles vous voulez courir pour améliorer l’économie maintenant afin que les choses soient beaucoup mieux d’ici là.

Aidez-moi ici les gens, que se passe-t-il un mois après octobre?

