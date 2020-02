TuneIn met à jour l’application avec des boutons de rembobinage / avance dans les notifications

TuneIn est l’une des applications les plus reconnues pour écouter des stations de radio et des podcasts en ligne, d’autant plus qu’elle est disponible sur Android depuis près d’une décennie. Une mise à jour mineure sort maintenant sur le Play Store qui met à jour la notification de lecture avec les boutons de rembobinage / avance rapide, bien qu’il n’y ait toujours pas de support pour la barre de recherche d’Android 10.

TuneIn v23.7 met à jour la notification de lecture avec des boutons pour rembobiner et avancer rapidement le contenu actuel à des intervalles de 30 secondes. La taille de l’alerte est également plus petite sur les appareils Android 10, car TuneIn a masqué la barre de recherche non fonctionnelle qu’Android 10 ajoute automatiquement à la plupart des notifications de lecture multimédia.

La gauche: Avant; Droite: Après

Il aurait été formidable de voir TuneIn rendre la barre de recherche fonctionnelle (au moins pour les podcasts), mais étant donné que l’application se concentre principalement sur les stations de radio en ligne en direct, il n’est pas trop surprenant que la barre ait été supprimée.