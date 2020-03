Tutoriel After Effects pour les débutants

Certaines personnes peuvent penser à Adobe After Effects comme Photoshop de la vidéo. Il peut faire passer votre VFX et vos graphiques animés au niveau supérieur si vous apprenez à les utiliser correctement. Tout ce dont vous avez besoin pour commencer est un didacticiel After Effects.

Nous sommes là pour vous aider à surmonter les défis initiaux et commencer à créer votre chef-d’œuvre. Bienvenue dans le guide du débutant d’After Effects, où l’édition n’a pas à être difficile.

Tutoriel After Effects

Avant même d’ouvrir un projet, vous devez connaître la configuration du terrain. Après tout, vous n’iriez pas camper et installer votre tente au premier endroit que vous voyez. L’interface After Effects se compose de quatre sections principales: Fichiers de projet, les Fenêtre de composition, Effets, et le Chronologie. Ces zones contiennent tous les éléments que vous avez importés ou qui existent déjà dans After Effects.

Il existe également des tonnes de raccourcis clavier que vous pouvez utiliser pour gagner du temps, mais nous les retiendrons pour l’instant. Une fois que vous êtes prêt à commencer, vous verrez qu’il existe deux principaux types de fichiers que vous utiliserez: les projets et les compositions. Le fichier de projet est l’intégralité de votre vidéo et il est composé de chaque composition que vous créez. Fondamentalement, vos compositions seront réunies pour former votre projet.

Gagnez du temps avec des préréglages et des modèles

Lorsque vous plongez dans un projet, vous n’avez pas besoin de tout créer à partir de zéro. Vous pouvez utiliser des préréglages et des modèles pour pimenter votre vidéo sans avoir à créer chaque élément. Les préréglages sont des styles, des transitions ou des effets qui sont déjà créés et peuvent être appliqués facilement à votre métrage. Vous pouvez les comparer aux filtres Instagram. Les modèles sont similaires aux modèles Photoshop, où vous pouvez simplement ajouter votre métrage ou modifier un calque de texte pour le personnaliser.

Apprenez à aimer les couches

Si vous connaissez déjà Photoshop, vous savez que tout est fait de calques. Vos compositions dans After Effects ne sont pas différentes. Vous pouvez utiliser des calques de masquage au-dessus de votre calque de contenu pour souligner certains éléments tout en en masquant d’autres. Les calques sont également ce que vous utilisez pour créer des effets de texte 3D. After Effects propose déjà de nombreuses animations de texte prédéfinies dans Animations> Menu texte liste déroulante pour vous de choisir.

After Effects propose également des calques de forme, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser presque comme un mini Adobe Illustrator. Tout comme dans Illustrator, une fois que vous avez créé une forme, vous pouvez utiliser les outils de calque de forme lorsque vous développez le calque de forme dans la chronologie.

La puissance des plugins

Même si After Effects est une application incroyablement puissante et flexible, il y a encore des choses qu’elle ne peut pas faire. C’est là que la vaste gamme de plugins entre en jeu. Il existe différents plugins pour presque toutes les fonctionnalités supplémentaires auxquelles vous pouvez penser: Element 3D aide à importer des modèles 3D photoréalistes, Magic Bullet change la palette de couleurs et la liste continue à partir de là.

Que puis-je faire d’autre avec After Effects?

Vous avez déjà lu quelques notions de base sur ce que vous pouvez faire avec After Effects, mais notre didacticiel After Effects n’est que la pointe de l’iceberg. Vous pouvez utiliser des tonnes d’autres fonctionnalités avancées telles que le 3D Camera Tracker – tout ce qu’il faut, c’est un peu d’entraînement. Si vous êtes prêt à faire passer votre jeu de production vidéo au niveau supérieur, nous avons trouvé un kit d’apprentissage sur les offres technologiques qui pourrait vous convenir.

Vous pouvez parcourir plus de 45 heures de contenu pratique dans le pack complet de vidéographie: débutant à expert et transformer votre passion pour le cinéma en un avenir. Outre After Effects, le kit d’apprentissage comprend également des modules sur Camtasia, Premiere Pro et Final Cut Pro pour vous aider à vous familiariser avec une variété de plates-formes.

