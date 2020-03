TV Exec, qui a supervisé Apple TV +, comme «Servant» et «For All Mankind», rejoint la 20th Century Fox

Michelle Mendelovitz, un directeur de télévision qui a travaillé pour Apple pendant deux ans et a supervisé le développement d’émissions comme «For All Mankind», «Servant» et «Visible: Out on Television», quitte Apple pour Disney 20th Century Fox TV, propriété d’Apple. , selon The Hollywood Reporter.

Chez Fox, Mendelovitz dirigera l’équipe de développement dramatique avec le titre de vice-président principal du développement dramatique. Mendelovitz a rejoint Apple pour la première fois en tant que Creative Executive en septembre 2018 alors qu’Apple travaillait à la création du service Apple TV + qui a fait ses débuts en novembre 2019.

Avant cela, elle a travaillé chez Sony Pictures Entertainment et CBS, développant des émissions de télévision comme “The Good Doctor”, “Bloodline”, “Mom”, et plus encore.

20th Century Fox, propriété de Disney depuis mars 2019, a été responsable de la production d’émissions de télévision comme “Glee”, “How I Met Your Mother”, “Family Guy”, “American Horror Story”, “The Simpsons”, et plus encore .

Les futures émissions supervisées par Mendelovitz pourraient potentiellement faire leur chemin vers Disney +, un concurrent de «Apple TV» +, bien qu’une grande partie du contenu Fox soit destiné à Hulu, qui appartient majoritairement à Disney.

