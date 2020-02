TV Roku 4K TCL 55 pouces actuellement disponible pour 479 $ (50 $ de rabais)

TCL a réussi à se tailler une niche à part dans un marché bondé en offrant des téléviseurs impressionnants à des prix abordables. Bien que ses produits ne soient pas livrés avec toutes les cloches et les sifflets disponibles sur les téléviseurs haut de gamme, leur faible coût et leur fonctionnalité Roku intégrée constituent une excellente première incursion en 4K pour de nombreux acheteurs. Aujourd’hui, nous vous proposons un accord d’Amazon qui peut vous aider à économiser environ 50 $ sur le prix le plus récent sur le téléviseur Roku 4K de 55 pouces de TCL – ce qui vous coûtera généralement environ 530 $.

Ce modèle particulier (dernière mise à jour en 2018) comprend des spécifications à jour, notamment la résolution 4K et Dolby Vision HDR. Vous trouverez également suffisamment d’espace pour connecter des appareils avec une prise casque, une sortie optique, un Ethernet, 3 ports HDMI et une seule connexion USB. La prise en charge de Google Assistant et d’Amazon Alexa a été intégrée et la télécommande incluse prend en charge les commandes vocales.

En tant que plus petite entrée de cette série, l’écran 55 pouces de TCL est un excellent point d’entrée si vous souhaitez passer de 1080p à 4K. Si vous avez à cœur l’un des plus grands modèles, ne vous inquiétez pas, ils sont également régulièrement mis en vente.