TweetCaster cesse de fonctionner complètement, le développeur dit que Twitter l’a cassé

TweetCaster est l’une des applications Twitter tierces les plus anciennes disponibles sur Android, car elle a été publiée à l’origine en 2010. Cependant, l’application n’a pas été mise à jour depuis plus d’un an, et maintenant elle ne peut plus se connecter à Twitter.

De nombreux avis sur le Play Store indiquent que l’application ne fonctionne plus, mais ne fournit que 401 erreurs. Cela ne semble pas être lié au fait que l’application atteint la fameuse limite de jetons d’API de Twitter, qui marque généralement la fin des clients tiers, car les utilisateurs existants pourraient toujours accéder à leurs comptes.

OneLouder, le développeur de TweetCaster, a déclaré à Android Police que Twitter avait cassé l’application de son côté. Le développeur s’efforce d’informer les utilisateurs de TweetCaster de la panne, mais n’a pas encore reçu de réponse de Twitter expliquant pourquoi l’application ne fonctionne plus.

En attendant, d’anciens utilisateurs de TweetCaster expriment leur frustration sur Twitter et sollicitent des remplacements:

Tweetcaster pour Android est officiellement mort. Maintenant, je suis ici sur l’application Twitter normale. Confus et effrayé. Aide 😔 pic.twitter.com/mbELjxIv9B

– M. Rizky Abdillah (@rizkyaabdillah) 28 janvier 2020

Alors Tweetcaster est mort et j’ai le cœur brisé. Quelqu’un utilise-t-il autre chose que l’application Twitter officielle? J’ai adoré pouvoir lire tous mes tweets dans l’ordre chronologique et leur application Twitter semble tellement dispersée.

– Nick Hammer (@ nhammer13) 27 janvier 2020

ça fait une journée entière que j’utilise réellement l’application @Twitter au lieu de #TweetCaster et je suis tellement perdu

– pbnj218 (@ pbnj218) 28 janvier 2020

#Tweetcaster est la meilleure application Twitter sur le net et maintenant je pense que c’est parti … J’utilise cette application depuis 10 ans mec pic.twitter.com/LMHMkepu1q

– 😽🧚🏾‍♂️ (@sweetdagee) 28 janvier 2020

Nous espérons que TweetCaster pourra travailler avec Twitter pour corriger la panne. Ce n’est jamais amusant de perdre l’accès à une application que vous utilisez depuis des années.