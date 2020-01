Twilight Wings ‘ici – .

Si vous n’avez tout simplement pas assez de la région de Galar en vous frayant un chemin à travers Pokemon Sword and Shield, vous avez de la chance. Mercredi, The Pokemon Company a publié le premier épisode d’une série animée limitée sur YouTube intitulée Pokemon: Twilight Wings, qui se déroule dans la même région que les jeux Switch.

“John est un jeune garçon hospitalisé depuis son plus jeune âge”, lit-on dans la description du premier épisode. «Depuis qu’il a vu son premier combat Pokémon à la télévision, il est un grand fan du Champion Leon – et il a rêvé de regarder l’un des matchs de Leon dans un stade. Une visite du président Rose pourrait-elle ouvrir la voie à la réalisation de ses rêves? »

The Pokemon Company dit que cette série se compose de sept courts épisodes publiés mensuellement et que tout au long de la série, nous serons témoins “des rêves des habitants de Galar, des réalités auxquelles ils sont confrontés, des défis qu’ils doivent surmonter et des conflits qu’ils doivent résoudre”. Nous verrons également certains des Pokémon présentés dans Sword and Shield en action, mais il convient de noter que cela ne fait pas partie du Pokémon officiel de la série que vous regardez à la télévision.

Ce n’est pas aussi remarquable que l’annonce de deux extensions payantes pour les jeux Switch, mais si vous aimez le monde de ces jeux et que vous souhaitez passer plus de temps avec les personnages que vous avez rencontrés dans Galar, Twilight Wings semble être une jolie spin-off qui ajoute un peu de saveur au monde plus vaste de Sword and Shield.

