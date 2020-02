Twitter déploie la fonction Continue Thread pour lier d’anciens tweets à de nouveaux

Twitter déploie maintenant une nouvelle mise à jour de la fonctionnalité Continue Thread qui permettrait à ses utilisateurs d’assimiler plusieurs tweets ensemble. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter d’anciens tweets à un nouveau composé.

Twitter a tweeté à propos de cette nouvelle fonctionnalité, Twitter Continue thread le 20 février 2020 et a publié une courte vidéo expliquant le mécanisme de celle-ci. Lors de la composition d’un nouveau tweet, si l’utilisateur souhaite associer un ancien tweet à ce nouveau, il lui suffit de glisser vers le haut pour afficher ses tweets précédents. Cette action de glissement montrera le post le plus récent ainsi que les plus anciens.

Une fois qu’ils ont choisi un tweet plus ancien qu’ils aimeraient lier au nouveau, les trois points sous le tweet plus ancien inviteront l’utilisateur à “Continuer le fil” bouton. Une fois ce bouton sélectionné, l’ancien tweet choisi sera lié au nouveau. Pour ajouter un fil à un Tweet antérieur, les trois points leur permettront également de sélectionner un autre Tweet.

Un seul tweet offre un nombre sélectionné de caractères qu’un utilisateur peut tweeter. Dans les cas où l’utilisateur souhaite tweeter quelque chose de plus long que les caractères fixes désignés, il a dû ajouter plusieurs tweets dans un fil. Maintenant que l’utilisateur peut lier un ancien tweet à de nouveaux, il devient maintenant plus facile de créer des fils de discussion et des tweetstorms.

Twitter a offert la

possibilité de se connecter à plusieurs tweets ensemble. Mais la nouvelle fonctionnalité le rend

plus facile que jamais de connecter un nouveau tweet à un message pertinent ou un tweet du

passé.

La mise à jour de la fonctionnalité de fil Twitter Continue continue lentement. La mise à jour peut donc prendre un certain temps avant d’être déployée pour tous les utilisateurs de Twitter dans le monde. Il devrait être déployé à l’échelle mondiale d’ici la fin de cette semaine.

Sur une autre nouvelle, de nombreux utilisateurs iOS se plaignent d’une interface borked sur Twitter après une mise à jour d’iOS. Twitter n’a pas encore résolu ce problème.