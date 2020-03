Twitter déploie une interface utilisateur à onglets pour un accès plus rapide à cinq de vos listes préférées (mise à jour: large déploiement)

Votre chronologie Twitter est probablement une cacophonie de voix et de sujets. Plus vous faites défiler, plus vous devez exercer la gymnastique cérébrale pour comprendre le contexte et la signification de chaque tweet. Les listes personnalisées vous aident à réduire cette chronologie écrasante en une liste de tweets plus agréables et moins encombrés, dont la portée est plus proche. Twitter simplifie désormais l’accès à ces listes personnalisées: en les épinglant, vous transformerez l’écran d’accueil de l’application en une interface à onglets glissable avec vos listes juste à côté de votre chronologie principale.

Twitter a commencé à taquiner ces “chronologies personnalisables” en juin dernier, puis les a déployées sur iOS en septembre. Les utilisateurs d’Android ont été exclus de ce changement. Maintenant, plusieurs utilisateurs d’Android ont commencé à remarquer l’option d’épingler les listes, qui à leur tour les affiche sous forme d’onglets sur leur écran d’accueil.

Pour l’essayer, ouvrez le menu latéral dans Twitter, appuyez sur Listes, appuyez sur l’icône d’épingle à côté de la liste à laquelle vous souhaitez accéder rapidement. Ensuite, vous devez fermer l’application Twitter (y compris la supprimer de Récents) et la relancer pour déclencher l’interface des onglets.

La gauche: Écran d’accueil Twitter régulier. Milieu: Listes épinglées. Droite: Interface à onglets avec listes épinglées.

Il semble que cette fonctionnalité soit limitée à la dernière version alpha de Twitter v8.33.0. Tous ceux d’entre nous qui ont la possibilité d’épingler des listes exécutent celle-là, alors que ceux avec les versions 8.31 et 8.32 ne la voient pas. Nous sommes un petit échantillon cependant, donc il pourrait toujours être activé côté serveur. Pour augmenter vos chances, rejoignez le programme de test et assurez-vous que vous êtes sur la version alpha la plus récente.

La possibilité d’épingler jusqu’à cinq listes est désormais largement déployée. Appuyez simplement sur l’icône de votre profil dans le coin supérieur gauche de l’application, accédez à Listes et utilisez l’icône d’épingle pour sélectionner vos favoris.

Vous avez un Android? Vous y êtes maintenant pour l’épingler.https: //t.co/N4gFkbaAG7

– Twitter (@Twitter) 3 mars 2020