Twitter recrute des chefs de projet matériel: des lunettes Twitter bientôt?

Twitter propose actuellement un poste pour le poste de chef de projet matériel, peut-être des lunettes Twitter à venir. Apparemment, les nouvelles sont publiées dans la salle de presse officielle de Twitter. Les gens ont déjà commencé à prédire le prochain projet de Twitter qui aboutirait à une telle exigence.

Un article de blog Twitter montre que les médias sociaux embauchent des chefs de projet matériel et des ingénieurs qui peuvent travailler pour leurs projets à venir. De plus, Twitter a une longue liste d’exigences tout en offrant le poste.

Par exemple, le demandeur doit avoir une formation en développement de produits, DFM, DFT, NPI, rampe pour évaluer la fabrication, processus de fabrication et préparation. De plus, il ou elle doit avoir une compréhension pratique du développement de produits et du cycle de vie de développement de produits de haute technologie.

Ils doivent avoir une solide formation en principes d’ingénierie et de fabrication. En outre, le candidat doit avoir un baccalauréat ou une expérience équivalente, une maîtrise préférée.

Le candidat sélectionné aura un rôle important car il ou elle agira en tant que responsable du programme et point focal. Ils assureront le leadership technique, le support et la direction pour les nouvelles conceptions ou fonctionnalités de nouveaux produits. Les candidats collaboreront également avec les partenaires de Twitter au sein des équipes SRE ou Platform Engineering. Ils seront chargés de maximiser la flexibilité de conception, d’augmenter la capacité de fabrication et de réduire les coûts de production.

Le nouveau matériel de Twitter

Alors que l’offre d’emploi est partout sur Twitter, les gens espèrent voir de nouveaux éléments matériels du géant des médias sociaux. Les utilisateurs de Twitter retweetent dans l’espoir d’obtenir le matériel de leurs rêves.

Certaines personnes espèrent voir un téléphone optimisé pour Twitter, tandis que d’autres souhaitent un appareil équipé de caméras de collecte de données. Certains d’entre eux veulent une sorte de dispositif de type snap-lunettes Periscope, où les gens peuvent diffuser via des lunettes, d’une manière cyberpunk étrange et semi-effrayante.

Un utilisateur de Twitter a suggéré d’avoir un Tweetbook, une tablette qui exécute uniquement un flux de chaque tweet dans l’ordre chronologique. Il est même possible que Twitter propose un matériel d’usure en verre vraiment cool. On ne sait jamais non?

En gardant à l’esprit les demandes des utilisateurs, il existe des milliers de possibilités sur lesquelles Twitter peut fonctionner. En bref, attendons avec impatience ce que Twitter nous offrira à l’avenir pour garder les utilisateurs satisfaits.