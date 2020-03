Twitter teste des tweets éphémères appelés «flottes»

Twitter envisage de déployer une option de tweet éphémère appelée “Fleet”, qui est un tweet qui dure 24 heures avant de disparaître et qui n’a pas de retweets, de likes ou de commentaires publics.

Snapchat a été la première grande application de réseautage social à proposer du contenu de courte durée qui disparaît finalement, mais depuis lors, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp et bien d’autres ont ajouté des options d’histoires où le contenu est supprimé après 24 heures. Jusqu’à présent, Twitter n’avait pas d’équivalent.

Comme indiqué par TechCrunch, Twitter teste actuellement des “flottes” au Brésil et Twitter a partagé un article de blog en portugais expliquant la nouvelle fonctionnalité aux utilisateurs brésiliens.

Twitter ajoute la fonctionnalité pour permettre aux gens d’avoir des conversations sur la plate-forme de nouvelles façons, avec moins de pression et plus de contrôle.

Les flottes sont pour vous de partager vos idées et opinions momentanées. Ces messages disparaissent après 24 heures et n’ont plus de Retweets, de likes ou de commentaires publics. Dans un premier sondage, les gens nous ont dit qu’une fois les flottes disparues, ils étaient plus à l’aise pour partager leurs pensées quotidiennes et quotidiennes. Nous espérons que les personnes qui ne sont généralement pas à l’aise avec les tweets utilisent des flottes pour parler des réflexions qui leur viennent à l’esprit.Les flottes sont similaires aux tweets et sont basées sur du texte, mais des vidéos, des GIF et des photos peuvent être inclus. Les gens peuvent répondre aux flottes en cliquant sur l’un d’eux, puis en envoyant un message direct ou un emoji à la personne qui a partagé la flotte.

Les flottes ne sont pas affichées dans la recherche ou les moments et ne peuvent pas être intégrées sur des sites Web externes.

Le test de Twitter sur les flottes au Brésil permettra de déterminer si la fonctionnalité sera déployée ou non dans le reste du monde. Twitter dit que selon la façon dont les tests se déroulent, les flottes pourraient s’étendre à d’autres pays au cours des prochains mois.

.