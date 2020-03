Twitter teste sa propre version de Stories appelée «Fleets»

Internet est bon pour beaucoup de choses comme le partage de photos, le maintien en contact avec des relations distantes et la préservation de cette stupide chose que vous avez dite il y a cinq ans afin qu’elle puisse revenir vous hanter plus tard. Selon Twitter, cette dernière partie pourrait empêcher les gens de tweeter aussi souvent qu’ils le souhaiteraient, il teste donc une fonctionnalité appelée “Flottes” au Brésil. Les flottes sont essentiellement la version Twitter de Snapchat Stories.

Twitter travaille apparemment sur les flottes depuis plus d’un an, mais on ne sait pas pourquoi cela a pris autant de temps – une grande partie de ce que nous voyons est identique à Stories. L’application Twitter affiche les icônes des utilisateurs en haut lorsqu’un utilisateur a publié une nouvelle flotte. Vous pouvez les ouvrir pour afficher et publier des réactions emoji à partir de l’interface utilisateur des flottes. Vous pouvez également répondre par SMS, ce qui ouvre un DM Twitter. L’attrait clé de Stories est là aussi: toutes vos flottes disparaissent après 24 heures.

Je sais ce que vous pensez: “CELA SEMBLE BEAUCOUP COMME DES HISTOIRES!”. Oui, il existe de nombreuses similitudes avec le format Histoires qui vous sembleront familières. Il existe également quelques différences intentionnelles pour que l’expérience soit davantage axée sur le partage et la vision des pensées des gens. pic.twitter.com/OaGYZpChcN

– Kayvon Beykpour (@kayvz) 4 mars 2020

Il n’y a pas beaucoup de compromis entre les histoires et les fonctionnalités similaires. Vous aimez la nature plus décontractée et ouverte des messages autodestructeurs ou vous détestez l’approche éphémère de l’interaction sociale en ligne. Il y a suffisamment de gens qui utilisent Stories sur Instagram et Facebook pour que les flottes aient au moins une chance de devenir une fonctionnalité populaire. Gardez un œil sur Fleets dans votre client Twitter dans les prochains mois.