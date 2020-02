Uber India étend ses activités grâce à la location de voitures et aux services de navette

Après s’être retiré des services de livraison de nourriture, Uber est en pourparlers avec les services de location de voitures en Inde pour offrir des services de location de voitures autonomes et de navettes en Inde.

Uber India est déjà en pourparlers avec des entreprises de mobilité telles que Drivezy, Zoomcar, Bounce et Revy pour lancer leur nouvelle initiative. L’application de transfert de cabine amènera les quatre-roues autonomes de ces plates-formes à leur application Uber pour les locations.

Cependant, en 2017, Xchange Leasing, une filiale d’Uber, a dû être fermée en raison de coûts élevés.

Une personne associée à Uber India, qui souhaite garder l’anonymat, a révélé qu’Uber India prévoyait de lancer le service complet au cours de cette année dans une ou plusieurs villes. La personne a dit: «Le plan est d’offrir des véhicules de grande capacité pouvant accueillir entre 12 et 25 navetteurs. “

Les services de navette d’Uber lancés au Caire en décembre 2018 permettent à ses utilisateurs de réserver des places de bus. Cependant, cette entreprise de location sera la première entreprise commerciale de ce type jamais entreprise par Uber.

Le service de navette d’Uber affrontera des acteurs existants tels que Shuttl, soutenu par Amazon, qui a levé plus de 70 millions de dollars et opère à New Delhi, Chennai, Kolkata, Pune et Hyderabad.

Uber India a renoncé à ses activités de livraison de produits alimentaires en janvier 2020 et l’a vendu à Zomato pour 350 millions de dollars. Swiggy et Zomato sont les deux seuls opposants existants dans le secteur de la livraison de produits alimentaires, et les deux sociétés font face à d’énormes pertes. Sa société mère américaine, Uber Technologies, se remet toujours d’une offre publique initiale décevante en 2019.

Uber a déjà une plate-forme de partage de scooter électrique à deux roues avec Yulu à Bangalore. Cependant, se lancer dans une entreprise de location de deux-roues coûte également cher en Inde, et la stratégie basée sur l’acquisition diminue le passif financier pour Uber par rapport à un investissement direct dans des actifs.

Le marché indien du covoiturage devrait atteindre 43 milliards de dollars et environ 4,2 millions de véhicules circuleraient sur les routes d’ici 2025, selon les estimations de la firme d’études de marché Frost and Sullivan. Actuellement, il y a environ 2 millions de véhicules dans le segment des véhicules de transport en Inde, et une grande partie est dominée par Uber et son rival Ola en Inde.