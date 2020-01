Ubisoft se lance dans le genre de combat automatique avec Might & Magic: Chess Royale (Mise à jour: sortie maintenant)

Tôt ce matin, Might & Magic: Chess Royale est apparu sur le Google Play Store pour une préinscription, et après un examen plus approfondi, il semblerait que ce titre soit conçu pour offrir de grands affrontements à 100 joueurs dans la dernière version de l’auto. genre de bataille, également connu sous le nom d’échecs automatiques. De toute évidence, Ubisoft est désireux de se lancer dans la tendance croissante aux échecs automobiles, et a donc giflé un skin Might & Magic au-dessus de son prochain combattant automobile pour évincer autant de nostalgie de la marque que possible.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, Might & Magic: Chess Royale est en effet un clone d’échecs automatique qui contient un skin Might & Magic. Étant donné que le titre n’est pas encore officiellement disponible, il nous suffit pour l’instant de consulter les informations proposées sur la fiche Google Play Store. D’abord et avant tout, Ubisoft a clairement indiqué que le jeu offrira des batailles massives, où les fans affronteront 99 autres joueurs en temps réel pour voir qui sera le dernier héros debout. Bien sûr, les héros classiques de Might & Magic constitueront vos forces dans cet univers de haute fantaisie, alors attendez-vous à passer beaucoup de temps à collecter et à améliorer ces héros si vous voulez rester compétitif. Idéalement, chaque match ne devrait durer que jusqu’à dix minutes, ce qui en fait un choix approprié si vous recherchez des sessions courtes de votre combattant automobile.

Ce que nous ne savons pas, c’est quand le jeu sera officiellement publié, ni comment il sera monétisé. Jusqu’à présent, la page Facebook officielle de Might & Magic: Chess Royale est vierge au-delà de quelques photos de profil, bien qu’il existe un sous-reddit dédié, mais il semble également être mort pour le moment. J’ai pu trouver quelques vidéos de gameplay sur YouTube qui remontent à décembre, il semblerait donc qu’une bêta fermée (en Finlande) ait déjà eu lieu avec peu de fanfare.

Tiens voilà. Ubisoft se lancera bientôt dans le genre de combat automobile avec Might & Magic: Chess Royale. Bien que je ne puisse pas dire que c’est un jeu qui me plaît, d’autant plus qu’il y a déjà plus de quelques jeux d’échecs automatiques déjà disponibles sur le Play Store, je suppose que ceux qui sont vraiment dans le genre peuvent obtenir un coup de pied hors de la batailles plus grandes, sessions plus courtes et thème M&M. Bien sûr, il serait plus facile de juger le jeu si nous savions comment il sera finalement monétisé, ou quand nous devrions nous attendre à la sortie officielle. Donc, comme toujours, une fois que nous en apprendrons davantage, attendez-vous vraiment à une mise à jour de la vôtre. D’ici là, n’hésitez pas à vous préinscrire via le widget Play Store répertorié en bas de la page.

Might & Magic: Chess Royale arrive officiellement sur Android le 30 janvier

Il semble qu’il y ait une raison pour laquelle Ubisoft a publié la liste de pré-enregistrement de Might & Magic: Chess Royale sur le Play Store plus tôt ce matin. Depuis cet après-midi, Ubisoft a officiellement annoncé que Might & Magic: Chess Royale sortira sur Android le 30 janvier, dans seulement deux semaines. Un site officiel a également été lancé ces dernières heures, mais il ne mentionne rien que nous ne sachions déjà. Malheureusement, il n’y a toujours pas de détails sur la façon dont le jeu sera monétisé, ce qui n’est jamais bon signe si près de sa sortie, donc il est probablement sûr de supposer que Might & Magic: Chess Royale atterrira comme un titre gratuit. le 30.

APERÇU DU JEU

Découvrez le premier autobattler massif en temps réel de 100 joueurs dans l’univers Might & Magic!

Combattez 99 autres joueurs sur un champ de bataille d’échecs en temps réel et soyez le dernier héros debout! Redécouvrez des unités et des héros classiques de l’univers high-fantasy Might & Magic et créez des stratégies profondes en une compétition de dix minutes!

Développé pour Mobile et PC, ce nouveau jeu révolutionnaire s’inspire d’un mélange des genres Battle Royale et Autobattler, les deux tendances les plus en vogue du marché du jeu vidéo. Avec une direction artistique High Fantasy, Might & Magic: Chess Royale présente une expérience de jeu unique.

Choisissez votre héros, construisez votre puissante équipe, recrutez de nouvelles unités, créez des synergies et combattez pour être le dernier debout!

Qui gagnera le Chess Royale?

CARACTÉRISTIQUES

Découvrez une toute nouvelle approche du genre autobattler:

LUTTE CONTRE 99 JOUEURS

Découvrez le premier autobattler Battle Royale, en combattant 99 autres joueurs en temps réel

Adaptez votre stratégie en analysant la composition la plus utilisée parmi tous les adversaires pendant la phase de reconnaissance

Soyez le dernier héros à se classer dans l’échelle

Soyez témoin d’une véritable fête sociale! Voyez qui reste au tableau, ressentez la foule et goûtez à vos chances de victoire

JEUX DE 10 MINUTES POUR GAGNER

Définissez votre propre style de jeu en créant votre équipe avec des synergies uniques entre les unités, les factions et les héros

Utilisez le pool de sorts rotatif quotidien pour obtenir un avantage sur vos adversaires

Gérez votre or et dépensez-le judicieusement, car c’est une ressource précieuse

Lâchez vite – gagnez vite: soyez prêt pour des combats effrénés!

Adaptez votre stratégie à une méta en constante évolution!

DEVENEZ LE PLUS PUISSANT

Découvrez le monde riche de Might & Magic avec des héros, des factions et des unités uniques

Profitez d’une direction artistique haute fantaisie attrayante et distinctive

Devenez le héros le plus fort et montez les niveaux

Serez-vous le héros le plus puissant?

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Éditeur Ubisoft®

Développeur Ubisoft Paris Mobile & Ubisoft Bordeaux

Début de la préinscription le 13 janvier 2020

Date de sortie 28 janvier 2020

Langue disponible dans le jeu EFIGS, Brésil PT, russe, coréen, japonais, thaï, vietnamien, indonésien

Catégorie Jeux (Stratégie / Action)

Plateformes Mobile (iOS, Android), PC

Évaluations 12+ À confirmer

Modèle d’entreprise Free-to-play (y compris les achats intégrés)

Taille de construction 150 Mb

IOS 10 ou version ultérieure / Android 6 et supérieur

Une connexion en ligne – 4G ou Wi-Fi est requis

Might & Magic® Chess Royale

Might & Magic: Chess Royale est disponible un jour plus tôt

Il y a deux semaines, nous avons appris que le combattant stratégique stratégique d’Ubisoft, Might & Magic: Chess Royale, arriverait sur Android le 30 janvier, mais apparemment, quelqu’un a sauté le pistolet un peu tôt, car le jeu est disponible sur le Play Store en ce moment. . Malheureusement, il semblerait que le jeu rencontre actuellement des problèmes avec ses serveurs, au point que toutes les critiques du Play Store sont négatives.

Maintenant, j’ai pu passer les écrans de chargement pour jouer mon premier match, et comme prévu, le gameplay est à peine expliqué au joueur puisque le jeu vous plonge dans votre premier match sans avertissement. Donc, à moins que vous ne soyez familier avec les mécanismes du genre d’échecs automatiques, vous allez avoir du mal à commencer avec cette version.

Une chose qui me semble étrange est qu’il n’y a pas de monétisation dans Might & Magic: Chess Royale malgré la sortie mondiale d’aujourd’hui, donc en l’état, le jeu est en fait libre de profiter, bien que je doute que cela restera façon. Je suppose que la vraie question est de savoir quand le marteau de monétisation tombera et à quel point ce sera mauvais? Je suppose que nous devrons simplement attendre et voir.