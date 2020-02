UFC 247 en direct: regardez Jones vs Reyes en direct ce soir de n’importe où en ligne

Le premier premier combat pour le titre UFC de 2020 a lieu aujourd’hui au Toyota Center, à Houston, au Texas, avec l’invincible Dominick Reyes pour détrôner le champion en titre controversé Jon Jones.

Malgré les critiques persistantes selon lesquelles il a dépassé son meilleur niveau, Jones a continué à éliminer chaque concurrent lancé contre lui par l’UFC. Jamais arrêté ni surclassé, le seul défaut de sa carrière de 26 combats se présente comme une disqualification controversée pour avoir atterri des coudes vers le bas illégaux contre Matt Hamill en 2009.

Bien que ses récentes visites à l’octogone ne l’aient peut-être pas vu à son meilleur (sa dernière défense de sa couronne est intervenue en juillet avec une étroite victoire par décision partagée sur Thiago Santos), il n’en reste pas moins que la personne la plus probable capable de déplacer Jones comme champion est Jones lui-même grâce à ses nombreux affrontements avec la loi.

Néanmoins, l’adversaire de Jones ce soir semble plus que capable de mettre fin à sa course record. Reyes est sans doute le meilleur athlète naturel de la division en ce moment et a connu une ascension rapide au sommet de la division en seulement six combats à l’UFC. Des victoires récentes impressionnantes contre Volkan Oezdemir et l’ancien champion des poids moyens Chris Weidman ont présenté un combattant confiant sur l’ascendant qui mérite plus que son coup au titre.

L’UFC 247 comprend également une solide facture de soutien à l’épreuve de force Jones contre Reyes. Le point culminant de celui-ci sera probablement l’événement co-principal qui verra la championne féminine de poids mouche Valentina Shevchenko défendre sa couronne contre Katlyn Chookagian. Vous pouvez consulter la carte principale complète ci-dessous.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir un flux en direct de l’UFC 247, peu importe où vous êtes dans le monde.

UFC 247: quand il démarre et où

L’UFC 247 aura lieu le samedi 8 février au Toyota Center de Houston, au Texas. Il s’agit d’une diffusion partagée, avec certaines des cartes affichées sur ESPN +, ESPN et PPV. Les premiers préliminaires commenceront à 18 h 15. Eastern et les préliminaires débutent à 20 h. Eastern exclusivement sur ESPN.

La carte principale commence à 22 heures. Est, 19 h Pacifique et 3 h GMT. Cela sera diffusé via Pay Per View sur ESPN + et est titré par Reyes vs Jones.

Diffusion en direct de l’UFC 247 sur ESPN + depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de l’octogone de samedi plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder UFC et refusez de manquer un moment d’action – même lorsque vous êtes en voyage d’affaires ou en vacances – alors vous serez déçu de voir votre couverture nationale géo-bloquée lorsque vous essayez de diffuser en ligne à partir de à l’étranger. C’est là que l’utilisation d’un VPN (Virtual Private Network) aide vraiment. Il vous permet de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en celui qui est de retour dans votre pays d’origine. Vous laissant ainsi regarder comme si vous y étiez.

Comment regarder l’UFC 247 en ligne aux États-Unis exclusivement sur ESPN

ESPN + dispose désormais de droits exclusifs pour diffuser des événements UFC en direct aux États-Unis, ce qui signifie que c’est le seul endroit pour regarder l’UFC 247 aux États-Unis. Le montant qui vous fait reculer dépend de votre abonnement ou non à ESPN. Si vous ne le faites pas, la meilleure façon de procéder est avec un forfait UFC, qui vous coûte 84,98 $. En plus de vous offrir l’UFC 247 PPV, vous obtiendrez un abonnement d’un an à ESPN + (qui coûterait normalement 50 $ à lui seul). Un abonnement à ESPN + vous donne également accès à plus de 20 nuits exclusives UFC Fight Nights, ainsi qu’à des tonnes de contenu original, y compris des documentaires, ainsi qu’à des combats classiques, à des rediffusions et au gros bonus de moins de publicités.

Pour ceux qui ont déjà un abonnement ESPN +, vous pouvez toujours acheter l’accès à l’UFC 247 pour 64,99 $. Vous pouvez vous connecter pour regarder toute l’action, y compris les combats préliminaires le samedi, à partir de 20 h. Est / 17 h Pacifique. Si vous allez être en dehors des États-Unis lorsque le combat est en cours, faites simplement défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN pour regarder une diffusion en direct de l’UFC 247 depuis l’étranger.

Diffusion en direct de l’UFC 247 au Royaume-Uni

La bonne nouvelle pour les fans de MMA qui cherchent à regarder l’UFC 247 est que vous n’aurez pas à vous soucier d’un VPN cher car BT diffusera toute l’action sur BT Sport 2.

Si vous cherchez à diffuser l’action, l’application BT Sport ou BTSport.com est l’endroit où vous devez aller, permettant la visualisation sur mobile, tablette et PC. Si vous êtes abonné à BT Sport mais que vous voyagez en dehors du Royaume-Uni et que vous souhaitez vous connecter, c’est simple à faire avec un outil pratique – saisissez simplement un VPN et suivez les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct.

Streaming en direct Jones vs Reyes en Australie

Si vous êtes en train d’essayer de regarder l’UFC 247, le Main Event est l’endroit où aller. En pay-per-view en Australie, il vous en coûtera 54,95 $ pour assister à l’événement. L’événement sera diffusé à Down Under le dimanche 19 janvier à 14 h. puis sera rejoué à 20 heures. puis toutes les 6 heures à partir de 6 heures du matin.

UFC 247 – La carte principale au complet

Léger lourd

Jon Jones contre Dominick Reyes

Poids mouche pour femmes

Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian

Poids lourd

Juan Adams contre Justin Tafa

Poids plume

Mirsad Bektic contre Dan Ige

Poids lourd

Derrick Lewis vs carte préliminaire Ilir Latifi

Poids moyen

Trevin Giles contre Antonio Arroyo

Welterweight

Alex Morono contre Kalinn Williams

Poids mouche pour femmes

Lauren Murphy contre Andrea Lee

Cette programmation apportera certainement un tas de combats passionnants au grand événement de ce soir. Assurez-vous de vous connecter dès le début pour ne rien manquer de l’action. Regardez tout en direct via ESPN + sur votre téléviseur, téléphone, tablette et plus encore.

