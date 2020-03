UFC 248 en direct: regardez Adesanya contre Romero en direct en ligne, où que vous soyez

L’UFC revient ce soir à Las Vegas où Israël “The Last Stylebender” Adesanya défendra pour la première fois son titre incontesté de poids moyen. Adesanya rencontrera l’ancien médaillé olympique d’argent Yoel “Soldier of God” Romero dans l’octogone et nous sommes là pour vous assurer que vous attrapez chaque seconde de l’UFC 248.

Adesanya a remporté le titre de champion des poids moyens de l’UFC à l’UFC 243 lorsqu’il a éliminé Robert Whittaker et il a actuellement un dossier parfait de 18-0 en MMA avec sept victoires à l’UFC. Le dernier Stylebender a fait ses débuts à l’UFC en 2018 à l’UFC 221 lorsqu’il a battu Rob Wilkinson via TKO au deuxième tour. Adesanya a ensuite remporté le championnat intérimaire des poids moyens de l’UFC lors de son match contre Kelvin Gastelum l’année dernière à l’UFC 236.

Romero existe depuis bien plus longtemps qu’Adesanya et il se bat à l’UFC depuis près de sept ans. Pendant ce temps, il s’est fait un nom avec des victoires sur Lyoto Machida, Ronaldo Souza et Chris Weidman. Le Soldat de Dieu a également sa part d’expérience dans les combats de championnat de poids moyen. À l’UFC 213, il a perdu un combat de championnat intérimaire contre Whitaker et ce fut également la première perte de sa carrière à l’UFC. Romero a ensuite pris Luke Rockhold et alors qu’il gagnait le combat, il a manqué de poids, ce qui l’a rendu inéligible pour remporter le titre. Il a ensuite affronté Whittaker une deuxième fois dans un match revanche, mais a perdu par décision partagée.

Alors que beaucoup seront probablement à l’écoute de l’UFC 248 pour regarder Adesanya vs Romero, l’événement co-principal verra le premier champion chinois de l’UFC Zhang Weili affronter l’ancienne championne Joanna Jędrzejczyk dans un match de paille féminin de cinq rondes.

Que vous recherchiez Adesanya, Romero ou que vous souhaitiez simplement voir toute l’action à la T-Mobile Arena ce samedi, nous vous montrerons comment obtenir une diffusion en direct de l’UFC 248 de n’importe où dans le monde.

UFC 248: Quand et où?

L’UFC 248 aura lieu aujourd’hui, samedi 7 mars, à la T-Mobile Arena de Paradise, Nevada. Il s’agit d’une diffusion partagée où la couverture de la carte inférieure et de la carte principale sera partagée entre ESPN +, ESPN et PPV.

Les premiers préliminaires débuteront à 18 h 30. ET / 15 h 30 PT sur ESPN + et les préliminaires commenceront à 20 heures. ET / 17 h PT exclusivement sur ESPN. La carte principale commence à 22 heures. HE, 19 h PT, à 3 heures GMT et à 14 heures AEDT dimanche en Australie et l’événement complet sera diffusé via Pay Per View sur ESPN +.

Diffusion en direct de l’UFC 248 sur ESPN + depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons tous les détails sur les diffuseurs américains, britanniques, canadiens et australiens de l’UFC 248 plus loin dans ce guide. Cependant, si vous avez l’intention de regarder UFC et que vous ne voulez pas manquer un seul moment de l’action – même lorsque vous êtes en voyage d’affaires ou en vacances – alors vous serez déçu de constater que votre couverture intérieure est ge -bloqué lorsque vous essayez de diffuser en ligne depuis l’étranger. C’est là que l’utilisation d’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment aider. Il vous permet de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine pour vous permettre de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options, et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options? Voici d’autres options en vente en ce moment.

Comment regarder l’UFC 248 en ligne aux États-Unis exclusivement sur ESPN

Comme l’UFC a conclu un accord exclusif avec ESPN jusqu’en 2025, ESPN + est le seul endroit où vous pourrez regarder l’UFC 248 PPV aux États-Unis. Si vous êtes déjà un abonné ESPN + existant, vous pouvez acheter l’événement pour 65 $ et sinon, vous pouvez acheter un forfait qui comprend un abonnement d’un an au service de streaming (qui coûte normalement 50 $) ainsi qu’un accès au PPV pour 85 $ .

Avec ESPN +, vous pourrez regarder la carte principale complète de l’UFC 248 à partir de 22 heures. ET / 19 h PT ainsi que les préliminaires préliminaires qui commencent à 18h30. ET / 15 h 30 PT. Cependant, vous ne pourrez regarder les préliminaires sur ESPN qu’à 20 heures. ET / 5pm PT, vous devrez donc vous inscrire au câble ou à un service de streaming tel que Hulu avec Live TV, YouTube TV ou Sling TV qui vous donnera accès à ESPN.

Un abonnement à ESPN + vous donne également accès à plus de 20 nuits UFC Fight Nights en direct exclusives ainsi qu’à de nombreux contenus originaux, notamment des documentaires, des combats classiques et des rediffusions. Si vous allez être en dehors des États-Unis lorsque le combat est en cours, faites simplement défiler cette page pour découvrir comment utiliser un VPN pour regarder une diffusion en direct de l’UFC 248 depuis l’étranger.

Diffusion en direct de l’UFC 248 au Royaume-Uni

Les fans de MMA au Royaume-Uni pourront regarder toute l’action à l’UFC 248 sur BT Sport et le réseau affichera l’événement complet sur BT Sport 2 à partir de 3 heures GMT.

Vous pouvez même diffuser l’UFC 248 sur votre smartphone, tablette ou PC avec l’application BT Sport ou sur le site Web de BT Sport. BT Sport affichera également les préliminaires à partir de 1h du matin GMT. Cependant, pour regarder les premiers préliminaires à 23h15. GMT, vous devrez vous inscrire à l’UFC Fight Pass qui coûte 6,99 £ par mois ou 71,99 £ pour l’année.

Regardez l’UFC 248 au Canada

Les Canadiens qui veulent regarder l’UFC 248 ont plusieurs options pour acheter le PPV et peuvent le faire via Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Canal Indigo, Telus, Eastlink ou UFC Fight Pass. Quel que soit le service auprès duquel vous décidez d’acheter le PPV, il vous en coûtera 64,99 $.

Les premiers préliminaires à partir de 18 h 15 ET / 15 h 15 PT ne sera disponible que sur UFC Fight Pass tandis que TSN et RDS afficheront les préliminaires à 20 h. ET / 17 h PT. La carte principale commencera à 22 heures. ET / 19 h PT.

Diffusion en direct de Adesanya contre Romero en Australie

Comme c’est le cas au Canada, les fans australiens de MMA ont plusieurs options pour regarder l’UFC 248 PPV. Vous pouvez acheter le PPV de Main Event pour 54,95 $ ou vous pouvez le faire via Fetch TV ou UFC Fight Pass.

Si vous voulez regarder l’UFC 248 dans son intégralité, l’UFC Fight Pass est votre meilleure option car il montrera également les préliminaires à 10h15 AEDT, les préliminaires à 12 heures. AEDT et le PPV à partir de 14h AEDT le dimanche. Gardez à l’esprit que vous devez acheter un abonnement UFC Fight Pass pour acheter le PPV à partir du service, donc si vous voulez simplement regarder la carte principale, le Main Event est probablement un meilleur choix.

UFC 248 – La carte principale au complet

Poids moyen

Israël Adesanya contre Yoel Romero

Poids de paille femme

Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk

Poids légers

Beneil Dariush contre Drakkar Klose

Poids welters

Neil Magny contre Li Jingliang

Alex Oliveira contre Max Griffin

Poids coq

Sean O’Malley contre Jose Quinonez

Poids légers

Mark Madsen contre Austin Hubbard

Poids moyens

Rodolfo Vieira contre Saparbek Safarov

Gerald Meerschaert contre Deron Winn

Poids de paille pour femmes

Emily Whitmire contre Polyana Viana

Poids plume

Douglas Silva de Andrade contre Movsar Evolev

Poids coq

Danaa Batgerel contre Guido Cannetti

