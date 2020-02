Ugh, les téléphones Android se ressemblent tous à nouveau – .

Il était une fois, les smartphones étaient comme des flocons de neige et aucun modèle ne se ressemblait. Cela revient à ce que nous aimons appeler «avant le temps», quand les smartphones avaient toujours ces petites choses ennuyeuses appelées boutons. La plupart des smartphones n’avaient même pas d’écrans tactiles et ceux qui utilisaient une technologie résistive ne fonctionnaient vraiment qu’avec un stylet. Pouvez-vous même imaginer? Ensuite, l’iPhone est arrivé et, dans la plupart des cas, les smartphones ont changé pour le mieux. Les boutons ont été lentement mis de côté et remplacés par de plus grands écrans tactiles capacitifs. Les plates-formes de smartphones ont été simplifiées car Android a suivi l’exemple d’Apple et tous les autres systèmes d’exploitation mobiles se sont désintégrés. Les portails d’applications sur l’appareil comme l’iOS App Store ont remplacé les magasins tiers qui vous obligaient à acheter des applications sur un PC, puis à les synchroniser avec votre smartphone. Etc. Mais il y a une façon pour le marché des smartphones de prendre quelques pas en arrière après l’introduction originale de l’iPhone en 2007: les téléphones ont tous commencé à se ressembler.

Dans les premiers jours qui ont suivi la sortie de l’iPhone, les téléphones se ressemblaient tous parce que d’autres fabricants de smartphones ont volé sans vergogne et sans vergogne les designs d’Apple. Vous vous souvenez quand Samsung a littéralement écrit un livre sur la façon de copier l’iPhone pixel par pixel? Une série d’énormes poursuites ont changé les choses pendant un certain temps, mais l’iPhone X est arrivé en 2017 et presque tous les fabricants de téléphones Android de la planète ont copié le nouveau design d’Apple. Jetez un oeil à cette image, qui montre 20 arnaques embarrassantes pour iPhone X sous Android.

C’était un signal d’alarme pour les fournisseurs d’Android, et cela les a tous envoyés dans leur propre direction à partir de la fin de 2018. Nous avons vu de nouvelles solutions innovantes comme des caméras selfie pop-up et même des smartphones avec des seconds écrans à l’arrière. C’était glorieux… et puis c’était fini.

Après une brève période d’innovation alors que les fabricants de téléphones Android recherchaient des moyens uniques de se rapprocher le plus possible d’un véritable design tout écran, les entreprises retrouvent désormais leurs vieilles habitudes. La bonne nouvelle est que cette fois, ils ne copient pas Apple. Cela serait impossible car Apple utilise toujours le même ancien design d’iPhone qu’il utilise depuis 2017, et les fournisseurs de téléphones Android ont déjà évolué. Au lieu de cela, ils se copient cette fois-ci. Mais le résultat final n’est que trop familier: les téléphones Android recommencent tous à se ressembler.

Tu ne l’as pas remarqué? Eh bien, jetons un coup d’œil à certains smartphones qui devraient sortir dans les prochains mois, à commencer par la prochaine série Galaxy S20 de Samsung:

Voici le prochain nouveau Samsung Galaxy A11 qui vient de fuir jeudi:

Voici un smartphone Motorola 5G sans nom qui devrait être lancé dans les prochains mois, qui a fuité plus tôt cette semaine:

Voici le OnePlus 8 qui fera ses débuts sous peu:

Voici la vitre d’écran du prochain Oppo Find X2:

Voici le Huawei P40 Pro qui a fui sur Weibo et ailleurs:

Vous vous souvenez du Galaxy S10 + de l’année dernière?

Je pourrais continuer encore et encore, mais je suis sûr que vous avez l’idée à ce stade. Chacun de ces smartphones (et bien d’autres) a le même design de base caractérisé par des côtés incurvés, des lunettes étroites et un écran perforé. Au fait, est-il ironique que Samsung ait été le premier fabricant de smartphones à utiliser ce design et que tous les autres fournisseurs Android le copient maintenant? Samsung a écrit le livre sur le vol de designs de smartphones, et maintenant son propre design est volé à gauche et à droite.

La bonne nouvelle est que, d’une manière générale, c’est un look plutôt doux pour un smartphone. Ces combinés ont tous de beaux grands écrans et des conceptions tout écran qui sont assez immersives. Il est toujours très décevant qu’il y ait eu une brève période d’innovation dans le design de toutes ces entreprises à partir de la fin de 2018, mais maintenant c’est déjà fini et elles sont de retour à faire ce qu’elles font apparemment le mieux.

