Ultimate Ears Hyperboom est un haut-parleur Bluetooth à 400 $ avec une autonomie de 24 heures

À l’ère des haut-parleurs connectés qui peuvent extraire indépendamment du contenu en ligne et même vous parler par le biais d’assistants vocaux, les haut-parleurs de fête exclusivement Bluetooth ont toujours réussi à tenir le coup. Dans le cas où vous craigniez que le marché ne regorge pas déjà de suffisamment de tels haut-parleurs, vous avez maintenant une nouvelle option d’Ultimate Ears, contre les goûts de JBL PartyBox – appelé Hyperboom, le haut-parleur est la plus grande offre de l’UE à ce jour.

L’Hyperboom rejoint la longue liste d’enceintes portables fabriquées par Ultimate Ears sous les marques Boom et Blast, cette dernière étant réservée aux options compatibles WiFi. Le nouvel entrant résistant aux éclaboussures (IPX4) a un design plus boxeur avec toutes ses options de contrôle assis sur le dessus. Vous pouvez le connecter avec jusqu’à deux appareils sources via Bluetooth (jusqu’à huit), tandis que les connexions câblées restent également une option, grâce à la prise d’entrée audio 3,5 mm et à l’interface optique incluses.

L’Hyperboom de 13 lb héberge une batterie pouvant durer jusqu’à 24 heures et se recharge à l’aide de son adaptateur secteur en environ 2,6 heures. Il dispose d’un port USB-A pour charger votre combiné pendant qu’il diffuse la musique. Vous pouvez utiliser l’application compagnon Boom pour contrôler le haut-parleur, définir les niveaux d’égalisation et connecter deux haut-parleurs Boom pour un effet stéréo ou en ajouter d’autres pour créer une chaîne.

Au prix de 400 $, l’Ultimate Ears Hyperboom peut être précommandé immédiatement à la fois sur son site officiel et sur Amazon. Il commencera à être expédié à partir du 16 mars avec une garantie de marque de 2 ans.

