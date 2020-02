Ultimate Ears lance un nouveau haut-parleur extra large de 400 $ «HYPERBOOM»

La société d’enceintes Ultimate Ears a annoncé aujourd’hui le lancement de l’HYPERBOOM, sa plus grande création d’enceintes portables à ce jour, avec 3 fois le volume et 6,5 fois les basses du MEGABOOM 3.

Selon Ultimate Ears, le haut-parleur de 13 livres offre des basses éclatantes, une large plage dynamique, une lecture richement détaillée et une batterie qui dure 24 heures avant de devoir être rechargée. Une fonction d’égalisation adaptative est conçue pour permettre à l’HYPERBOOM de s’adapter à l’espace qui lui convient pour le meilleur profil sonore à l’intérieur et à l’extérieur.

L’HYPERBOOM comprend quatre sources d’entrée, dont deux Bluetooth, un auxiliaire de 3,5 mm et un audio optique pour que la musique puisse être lue à partir de téléphones, d’ordinateurs portables, de consoles de jeu, etc., avec une option pour changer de source audio en appuyant simplement sur un bouton.

L’HYPERBOOM a un indice de résistance à l’eau IPX4, ce qui signifie qu’il peut résister aux éclaboussures d’eau, et il y a un port de chargement USB qui peut être utilisé pour charger un iPhone. Une fonction One-Touch Music Control intégrée permet aux utilisateurs de lire, mettre en pause et sauter des pistes directement à partir du haut-parleur, ou lancer des listes de lecture à partir de services de musique populaires comme Apple Music, Spotify pour Android et Amazon Music.

Ultimate Ears dit que le haut-parleur a été développé avec un “tissu technique” conçu pour le son et la durabilité et une conception en forme de diamant qui présente des bords courbes doux qui s’intègrent bien dans n’importe quelle pièce.

Le haut-parleur HYPERBOOM sera lancé début mars sur le site Web Ultimate Ears et son prix sera de 399,99 $.

