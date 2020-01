Ultimate Ears Megablast contre Megaboom 3: lequel acheter?

Centrale intelligente

Megablast

Médaille d’argent

Megaboom 3

L’Ultimate Ears Megablast est l’enceinte la plus grande et la plus puissante de la société. Il dispose d’une connectivité Wi-Fi et d’une intégration Alexa, ainsi que d’un excellent son, d’un design magnifique et d’une résistance à l’eau IP67 pour une superbe portabilité.

Avantages

Intégration d’Amazon Alexa

Des basses puissantes

EQ personnalisable (application Boom)

Autonomie de la batterie de 16 heures

Résistant à l’eau (IP67)

Les inconvénients

Pas de mode Party Up

Pas d’intégration Google Assistant ou Siri

Bien que le Megaboom 3 ne soit pas un énorme pas en avant par rapport au plus petit Boom 3, il offre des basses plus puissantes, une durée de vie de la batterie plus longue et n’est qu’un petit pas en moins par rapport au Megablast

Avantages

Party Up – connectez-vous à plus de 150 haut-parleurs Boom et Megaboom

Autonomie de 20 heures

Un son bien équilibré

Résistance à l’eau IP67

EQ personnalisable (application Boom)

Les inconvénients

Pas d’intégration Wi-Fi / Alexa

Pas de jack 3,5 mm

Deux puissants haut-parleurs Bluetooth

Le Megablast et Megaboom 3 sont les deux haut-parleurs les plus puissants proposés par Ultimate Ears. Ils présentent chacun d’excellentes basses et sont tous deux totalement portables. C’est dans les moindres détails et les capacités Wi-Fi qu’ils diffèrent.

Megablast

Megaboom 3

Vie de la batterie

16 heures

20 heures

Paires avec

8 autres Megablast ou Blast

Plus de 150 haut-parleurs Boom et Megaboom

Wi-Fi / Alexa

Oui

Non

Portée Bluetooth

45 mètres

45 mètres

Résistance à l’eau

IP67

IP67

Nombre d’options de couleur

4

4

Gamme de fréquences

60 Hz – 20 kHz

60 Hz – 20 kHz

La seule différence majeure entre ces deux haut-parleurs est le Wi-Fi: le Megablast peut être contrôlé à l’aide de l’assistant Alexa d’Amazon, et le Megaboom 3 ne peut pas. C’est aussi simple que ça. Le Megablast devient légèrement plus fort que le Megaboom 3, et il a des basses légèrement meilleures, mais au volume réaliste la plupart des gens écouteront ces haut-parleurs, ils sonneront assez similaires.

En termes de résistance à l’eau, les deux haut-parleurs obtiennent un IP67, ce qui signifie qu’ils sont complètement protégés contre l’infiltration de poussière (6) et peuvent survivre à la submersion dans jusqu’à un mètre d’eau pendant 30 minutes. À cet égard, ils sont tous les deux parfaits pour écouter des chansons au bord de la piscine, en randonnée (même sous la pluie), au camping ou partout où vos habitudes d’écoute vous mènent.

Il n’y a pas de vainqueur clair. Soit vous voulez la fonctionnalité Alexa, soit vous ne le souhaitez pas.

En fin de compte, il n’y a pas de gagnant clair quant à ce que vous devriez acheter. Vous devez baser votre choix sur la valeur que vous accordez à votre haut-parleur Bluetooth comme, essentiellement, un appareil Amazon Echo. Si vous avez des appareils intelligents à contrôler, utilisez Alexa et souhaitez un meilleur son que la plupart des haut-parleurs Echo, achetez le Megablast.

Si vous recherchez simplement un haut-parleur Bluetooth portable, résistant à l’eau et au son excellent, et que vous n’avez besoin d’aucune des fonctionnalités Wi-Fi, alors achetez le Megaboom 3.

Cela dit, vous pouvez parfois obtenir le Megablast sur Amazon pour aussi peu que 140 $, et vous pourriez aussi bien sauter sur cette offre et tirer le meilleur parti des deux mondes.

Alexa un atout

Megablast

Son massif et contrôle Wi-Fi pour démarrer

Le Megablast peut avoir un prix élevé pour commencer, mais son excellent son et l’intégration d’Alexa en valent la peine. De plus, vous pouvez souvent l’obtenir pour moins que le Megaboom 3 de toute façon.

Le meilleur du boom

Megaboom 3

Il est difficile de faire mieux pour les enceintes Bluetooth

Le Megaboom 3 est le meilleur de la gamme Boom d’Ultimate Ears, et son son rivalise même avec celui du Megablast. Si vous n’avez pas besoin ou ne voulez pas de contrôle Wi-Fi, c’est le choix parfait.

