Uma Thurman jouera dans un nouveau thriller Apple TV + appelé ‘Suspicion’

Apple TV + a annoncé aujourd’hui sa dernière émission, cette fois un thriller portant le nom de “Suspicion”. L’émission mettra en vedette Uma Thurman et sera dirigée par le gagnant du Golden Globe Chris Long.

Bien que personne ne dise quand nous pouvons nous attendre à profiter de ce qui semble déjà être un excellent ajout à Apple TV +, nous en savons un peu plus sur l’histoire. Et il semble que cela pourrait être un vrai succès.

“Suspicion” est un thriller trépidant sur l’enlèvement du fils d’une femme d’affaires américaine de premier plan, joué par Uma Thurman. L’enlèvement de Leo, 21 ans, dans un grand hôtel haut de gamme du centre de New York est capturé sur vidéo et devient viral. Rapidement, quatre citoyens britanniques séjournant à l’hôtel deviennent les principaux suspects. Mais sont-ils plus coupables que d’être au mauvais endroit au mauvais moment?

Avec Chris Long en tant que réalisateur et Darin McLeod, le spectacle a beaucoup de talent au-delà de Thurman.

Outre Thurman, la nouvelle série mettra en vedette Kunal Nayyar (“The Big Bang Theory”), Noah Emmerich (“The Americans”), Georgina Campbell (“Black Mirror”), Elyes Gabel (“Scorpion”), Elizabeth Henstridge ( “Agents of SHIELD”) et Angel Coulby (“Dancing on the Edge”).

Fait intéressant, Apple TV + dit que “Suspicion” est basé sur la série israélienne primée “False Flag”, nous savons donc que l’intrigue est gagnante. Maintenant, nous avons juste besoin d’Apple TV + et de Thurman pour livrer.

Lorsque “Suspicion” arrive, vous aurez besoin d’un abonnement Apple TV + de 4,99 $ par mois pour en profiter.

