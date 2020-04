Un analyste s’attend à ce qu’Apple lance un nouvel iPhone SE à la mi-avril, un iPhone 12 de 6,7 pouces en octobre

Le calendrier de développement d’Apple pour les modèles d’iPhone 12 sera probablement légèrement repoussé en raison des restrictions de voyage actuelles et des retards de vol de fret, ce qui pourrait entraîner un retard de la disponibilité du modèle haut de gamme de 6,7 pouces, selon l’analyste Jeff Pu.

Dans une note de recherche avec le cabinet d’études chinois GF Securities, obtenue par MacRumors, Pu a déclaré qu’il pensait que le stade actuel “EVT” ou “Engineering Verification Test” du développement de l’iPhone 12 pourrait avoir été prolongé de deux semaines jusqu’à fin avril pour le 5.4- modèle pouces et modèles 6,1 pouces, et jusqu’à la mi-mai pour le modèle 6,7 pouces.

En conséquence, Pu prévoit actuellement que les modèles de 5,4 pouces et deux modèles de 6,1 pouces seront disponibles en septembre, suivis du modèle de 6,7 pouces en octobre. Ce déploiement en deux phases serait similaire à 2018, lorsque l’iPhone XS et l’iPhone XS Max ont été lancés en septembre, suivis de l’iPhone XR en octobre. Et en 2017, l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus ont été lancés en septembre, suivis de l’iPhone X en novembre.

Pu pense également que le successeur largement répandu de l’iPhone SE d’Apple sera lancé à la mi-avril, suggérant que l’appareil pourrait être annoncé dès la semaine prochaine. Le nouvel iPhone SE devrait être une version améliorée de l’iPhone 8, avec un écran de 4,7 pouces, un bouton d’accueil Touch ID, une puce A13, 3 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage.

.