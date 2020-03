Un ancien employé d’Essential révèle les conceptions des téléphones PH-2 et PH-3 inédits

Plus tôt cette année, la startup de smartphones Essential dirigée par Andy Rubin a fermé ses portes. La société n’a sorti qu’un seul produit, le téléphone Android PH-1, mais il a eu de nombreuses tentatives annulées. Nous connaissions déjà le prototype de type téléphone «Project GEM», mais il semble qu’Essential travaillait également sur deux autres téléphones ordinaires.

Kevin Hoffman, qui a travaillé chez Essential de 2017 à sa fermeture en tant que concepteur industriel principal, a publié un article sur son site personnel présentant des conceptions pour les appareils PH-2 et PH-3 inédits. Le PH-2 aurait été une révision de conception mineure, avec un cadre sablé ultra-fin SUS321, un verre 2.5D, un indice de protection IP68 et un boîtier plus arrondi.

Téléphone essentiel PH-2

Selon Hoffman, le PH-2 était en développement d’octobre 2017 à février 2018. Il a écrit: “ce projet a été annulé à EVT2 pour prioriser un produit préféré par le PDG: la gamme de produits Essential Home”. Vous vous souvenez peut-être qu’Essential avait initialement l’intention de créer un haut-parleur domestique intelligent, mais il n’y a jamais eu de nouvelles publiques sur l’appareil après qu’Andy Rubin en ait discuté dans une interview en 2017.

Un nouveau téléphone aurait commencé à être développé en septembre 2019, surnommé le PH-3. “Essential PH3 était un projet que j’ai mené en tant que designer dans le but de créer un téléphone inclusif avec une technologie et une esthétique contemporaines, à un prix bas”, a écrit Hoffman. “La conception a été limitée à de faibles coûts de nomenclature en utilisant un écran OLED préexistant avec des dimensions définies, de l’aluminium usiné microbillé et du verre de protection 2,5D.”

Téléphone essentiel PH-3

Les faibles coûts de fabrication signifient probablement que le PH-3 aurait été un téléphone économique, doté d’un réseau de trois caméras et d’un “verre de couverture arrière gravé chimiquement”. Le PH-3 n’était censé être en développement que pendant quelques mois avant la fermeture d’Essential.

Hoffman a également partagé quelques images conceptuelles supplémentaires pour Essential GEM, un appareil semblable à un téléphone qui n’a été rendu public qu’Essential a commencé à fermer. Le GEM aurait comporté un revêtement résistant à la MX avec des «effets de couleurs saisissants», un écran OLED et un design monocoque en verre moulé 3D.

GEM essentiel

Les images montrent quelques prototypes de conception de plus que les vidéos publiques d’Essential affichées. Plusieurs itérations ont été testées, y compris des variantes avec plusieurs caméras et des bords plus incurvés.

Il est intéressant de voir à quoi pourraient ressembler les futurs smartphones Essential, mais la société aurait dû faire face à une bataille difficile, en particulier dans le monde des appareils économiques. Le PH-1 n’a réussi que lorsque son prix a été considérablement réduit, même avec le créateur d’Android à la tête du projet.