Un appareil pour brouiller les conversations des enceintes intelligentes

Trois professeurs d’informatique de l’Université de Chicago, Zhao, Zheng et Pedro Lopez, ont conçu un «bracelet de silence“Qui peut empêcher avec succès l’Echo ou tout autre microphone à proximité d’écouter les conversations du porteur.

Le bracelet a 24

haut-parleurs qui émettent des signaux ultrasoniques qui peuvent être détectés par des

des microphones.

“Il est si facile d’enregistrer ces jours-ci», A déclaré Lopes. «C’est une défense utile. Lorsque vous avez quelque chose de privé à dire, vous pouvez l’activer en temps réel. Lors de la lecture de l’enregistrement, le son va disparaître. »

La plupart des haut-parleurs intelligents ont des microphones qui sont toujours allumés pour leurs fonctions. Il permet également à l’appareil d’espionner les conversations de l’orateur. Même si les haut-parleurs intelligents n’étaient tenus d’écouter qu’après avoir reçu l’ordre de le faire, des exemples ont montré que, dans de nombreux cas, des conversations involontaires étaient enregistrées par les haut-parleurs intelligents. Ainsi, la question de la vie privée se pose toujours en ce qui concerne l’avancement de la technologie.

Le «bracelet du silence» n’est pas le premier du genre. En 2018, deux concepteurs ont créé Project Alias ​​qui avait la capacité d’assourdir les haut-parleurs intelligents. Mais le bracelet développé par Zheng et autres est portable. Le bracelet bloque avec succès la capacité d’écoute du haut-parleur intelligent et laisse un bruit blanc à la place de la conversation.

Le bracelet est très

facile à utiliser, et comme l’ont mentionné ses créateurs, l’utilisateur peut allumer le bracelet

chaque fois qu’ils veulent avoir des conversations de nature sensible.

Pour l’instant, le bracelet n’est qu’un prototype et n’a pas été conçu pour la production de masse. De plus, le bracelet a également un côté positif, car les chercheurs ont mentionné qu’il ne faudrait que 20 $ pour le fabriquer. Nous devons maintenant attendre et voir si les investisseurs sont intéressés à commercialiser ce nouvel appareil.

Rs. 8 999

Rs. 9 999

en stock

Flipkart

Rs. 2 999

Rs. 4 999

en stock

Flipkart