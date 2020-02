Un artiste trimballe un wagon plein de téléphones pour créer des embouteillages virtuels dans Google Maps

Beaucoup de gens comptent sur Google Maps non seulement pour ses instructions de navigation, mais aussi pour sa capacité à les rediriger pour éviter les zones fortement encombrées. Cependant, puisque le service de cartographie de Google repose sur un algorithme donnant un sens aux données provenant de la foule, un seul acteur avec de nombreux téléphones peut potentiellement faire des ravages dans la technologie de géolocalisation. C’est la tâche que l’artiste allemand Simon Weckert s’est engagée. Il a récupéré 99 smartphones d’occasion, a lancé la navigation sur Google Maps et les a trimballés dans sa ville pour générer des embouteillages virtuels.

Simon Weckert a tiré sa charrette de téléphones dans plusieurs rues de Berlin pour démontrer la corrélation entre ses mouvements et les zones fortement congestionnées sur une carte Google Maps en direct, affichée à côté de clips vidéo de lui marchant. Avec ce piratage de Google Maps, comme il l’appelle, il est possible de rediriger le trafic loin de la zone supposée congestionnée. Bien sûr, cela ne fonctionne que pour les conducteurs sur la navigation Google Maps, mais selon le pays et la ville dans lesquels vous utilisez cette technique, cela peut être un bon nombre de personnes.

L’artiste était suffisamment prévenant pour éviter les heures de pointe et restait surtout coincé dans les petites rues, il n’a donc probablement affecté qu’une poignée de conducteurs. Entre de mauvaises mains, cette technologie pourrait encore perturber le trafic dans certaines villes, et je pourrais imaginer des mouvements anti-voiture l’adaptant aux manifestations.

L’artiste fait référence à un essai sur «Le pouvoir des cartes virtuelles» et souhaite montrer comment la cartographie a changé grâce aux outils de Google. Avec peu de connaissances techniques et quelques ressources financières, n’importe qui pourrait créer ces embouteillages virtuels. Cela permet d’exercer un pouvoir sur le monde réel, ce qui montre à quel point nos vies et nos services en ligne sont interdépendants. Il est également intéressant de voir à quel point il est simple pour un seul acteur de manipuler le service de cartographie de Google.

La navigation dans Google Maps doit être active pour que les performances fonctionnent.

Un utilisateur de YC Hacker News partage que ce phénomène de jam virtuel est loin d’être rare. Ils disent que les points d’observation des paysages en Islande semblent souvent congestionnés par la circulation, alors qu’en réalité, les conducteurs ont tendance à ralentir ou à s’arrêter dans les parkings pour profiter de la vue. Bien sûr, cela et les performances de Simon Weckert ne fonctionnent que lorsque les téléphones utilisent activement Google Maps pour la navigation.

Il n’y a probablement pas de solution immédiate en vue pour Google, car une personne trimballant environ 99 téléphones naviguant via Maps est un cas extrême que les algorithmes ne peuvent probablement pas prendre en compte trop facilement.