Un autre téléphone Exynos 5G est ici, et non par Samsung

Vivo

Les chipsets Exynos de Samsung se trouvent dans ses propres téléphones phares, mais Vivo a également décidé de les utiliser dans son dernier téléphone 5G de milieu de gamme.

La marque chinoise a annoncé cette semaine le Vivo S6 5G, doté d’un processeur Exynos 980 haut de gamme. Ce chipset propose les derniers cœurs de processeur, comprenant deux cœurs Cortex-A77 couplés à six cœurs Cortex-A55 économes en énergie. Vous pouvez également vous attendre à un GPU Mali-G76 MP5, un NPU pour l’apprentissage automatique et un processus de fabrication de 8 nm.

Le chipset de Samsung fournit également un support sous-6Ghz 5G, comme le nom du Vivo S6 5G l’indique, grâce à un modem 5G intégré. Il n’y a pas de capacité mmWave ici, mais la sous-6Ghz est la norme 5G la plus populaire actuellement.

Vivo

Le téléphone de Vivo n’est pas trop mal dans d’autres domaines non plus, avec un écran FHD + OLED de 6,44 pouces, 8 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage et une batterie de 4500 mAh avec une charge de 18 W.

Le Vivo S6 5G propose également une caméra selfie 32MP dans une encoche en forme de goutte d’eau et une caméra arrière quadruple. Ce dernier se compose d’un tireur principal de 48 mégapixels, d’un vivaneau ultra-large de 8 mégapixels, d’un appareil photo macro 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur 2 mégapixels.

Parmi les autres spécifications à connaître, citons un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, un port de 3,5 mm, un port USB-C et un système d’exploitation FunTouch sur Android 10.

Le téléphone 5G de milieu de gamme de Vivo commence à 2 698 yuans (~ 380 $) pour l’option 8 Go / 128 Go et à 2 998 yuans (~ 422 $) pour la variante 8 Go / 256 Go. Ce n’est pas le premier appareil Vivo à utiliser le chipset Exynos 980, mais il est certainement moins cher que la série Vivo X30, qui varie de ~ 471 $ à ~ 615 $.

Nous avons demandé à Vivo une disponibilité plus large et nous mettrons à jour l’article dès qu’ils nous reviendront. Mais si la société peut commercialiser cet appareil sur d’autres marchés sans augmenter considérablement ses prix, nous pourrions envisager l’un des téléphones 5G les moins chers en dehors de la Chine.