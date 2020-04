Un avocat d’Apple licencié pour délit d’initié affirme que les accusations sont inconstitutionnelles

Un ancien avocat interne d’Apple, inculpé en 2019 pour délit d’initié, demande au tribunal de rejeter son cas car il est inconstitutionnel.

Signalé par Bloomberg, Gene Levoff a demandé à un juge du New Jersey de rejeter l’affaire contre lui au motif qu’aucune loi pénale n’interdit la conduite dont il est accusé.

Kevin Marino, l’avocat de Levoff, a déposé une plainte, affirmant que le délit d’initié en tant que crime avait été inventé par des juges et non par des législateurs. Cela, selon la défense, “rend inconstitutionnelle la poursuite pénale pour délit d’initié”.

“La définition du délit d’initié est entièrement faite par un juge: chaque élément du crime et l’étendue des individus réglementés qui y sont soumis ont été devinés par des juges, et non par des législateurs élus … Cela seul rend la poursuite pénale pour délit d’initié inconstitutionnelle.”