Un bloc de 36 $ peut recharger sans fil votre iPhone, votre Apple Watch et vos AirPod en même temps – .

Si vous êtes un grand fan d’Apple ou tout simplement un amateur de super gadgets, il y a probablement trois appareils en particulier que vous utilisez tout le temps: votre iPhone, vos AirPods et votre Apple Watch. De plus, si vous avez AirPods Pro ou AirPods 2 avec l’étui de chargement sans fil (qui sont tous deux en vente à l’heure actuelle avec des remises importantes), les trois appareils prennent en charge le chargement sans fil. Alors pourquoi ne pas obtenir un seul chargeur sans fil capable de gérer les trois appareils?

Le chargeur sans fil AirPower d’Apple était censé faire exactement cela, mais il est malheureusement mort sur la vigne et ne sera jamais réellement publié. Cela aurait fini par coûter une fortune de toute façon, et cela a inspiré tout un tas d’autres produits qui font la même chose – comme le Nuoshawan 3 in 1 Qi Wireless Charging Pad, qui ne coûte que 35,99 $ sur Amazon. C’est un modèle qui a reçu de très bons retours de nos lecteurs, mais il n’en reste que quelques-uns en stock. S’il se vend, le chargeur sans fil Assenio 3 en 1 est une excellente alternative pour encore moins, à seulement 36,99 $ aujourd’hui.

Nuoshawan 3 en 1 Qi Wireless Charging Pad

Voici quelques informations clés de la page du produit:

Chargeur rapide 3 en 1: charge votre Apple Watch et votre iPhone, Samsung ou d’autres appareils compatibles qi en même temps, fonction de charge rapide compatible Apple 7,5 W et Samsung 10 W avec connexion des chargeurs QC2.0 et QC3.0 et protocole standard QC associé, non plus de tripotage avec des câbles de foudre ou des heures d’attente pour que votre téléphone revienne à la vie!.

Compatible avec: Apple Watch Series 1/2/3/4, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS MAX, iPhone XR, iPhone 8/8 Plus, Samsung Galaxy S8 / S8 Plus / S7 / S7 edge / S6 edge + / Note 8 / Note 5, Nexus 5/6/7 et autres appareils compatibles qi.

Charge sans câble: pas besoin de câbles de charge Branchez-le simplement sur un chargeur mural / une batterie externe ou tout autre appareil de charge USB et la charge est en route!

Protection de sécurité avancée: La technologie spéciale multiProtect offre un contrôle de la température, une protection contre les surtensions, une protection contre les courts-circuits et une protection contre les décharges pour protéger vos appareils de charge

Satisfaction et retour: Un an de remboursement ou de remplacement inconditionnel, si vous avez des questions, veuillez nous contacter, nous vous répondrons dans les plus brefs délais

Chargeur sans fil 3 en 1 Assenio

【Chargeur rapide 3 en 1】 Ce chargeur sans fil 3 en 1 peut charger 3 appareils en même temps, il a besoin d’un adaptateur QC 3.0 (non inclus). Plus de câbles et faciles à manipuler, il vous suffit de mettre votre téléphone Apple Watch et vos Airpods (vous devez utiliser un étui de chargement sans fil, sauf si vos Airpods sont livrés avec une fonction de chargement sans fil).

【Compatible avec】 Apple iWatch série 1/2/3/4/5, iPhone11, iPhone 11 Pro, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS MAX, iPhone XR, iPhone 8/8 Plus, Samsung Galaxy S8 / S8 Plus / S7 / S7 edge / S6 edge + / Note 8 / Note 5, Nexus 5/6/7 et autres appareils compatibles qi.

【Charge sans fil adaptée aux boîtiers】 – 3 bobines intégrées en cuivre de haute pureté, le support de chargeur sans fil pour iPhone est conçu pour fonctionner avec la plupart des boîtiers en plastique légers jusqu’à 0,3 pouce / 6 mm, ce qui vous permet de charger sans retirer son boîtier depuis votre smartphone.

Protection Protection de sécurité avancée】 Le chargeur de charge sans fil pour les produits Apple comprend une fonction de sécurité 7: protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, protection contre la surchauffe, protection contre les surcharges, protection contre les CEM, protection contre les surtensions, protection contre les corps étrangers. Ce n’est pas seulement sûr et économiseur d’énergie, ce qui améliore efficacement l’efficacité de charge.

【Assistance ASSENIO】 Garantie de 12 mois de remboursement ou de remplacement inconditionnel si vous avez des questions, veuillez nous contacter, nous vous répondrons dans les plus brefs délais

