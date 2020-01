Un bourdonnement bizarre à l’intérieur de la Terre a enfin une explication – .

Les scientifiques qui étudient notre planète ont une assez bonne idée de ce qui se passe ici à la surface. Comprendre ce qui se passe profondément sous terre ou dans les profondeurs des océans de la Terre est une tout autre affaire. Sans pouvoir observer en permanence les processus se déroulant à des kilomètres sous nos pieds, les chercheurs doivent souvent écouter à la place.

Il y a deux ans, de nombreux instruments utilisés pour écouter le fonctionnement interne de la Terre ont commencé à agir, enfin, bizarrement. Partout dans le monde, certains des outils sismiques les plus sensibles ont révélé un étrange «bourdonnement» venant des profondeurs de la planète. À l’époque, les scientifiques ne pouvaient que deviner ce qui se passait, mais un nouvel article publié dans Nature Geoscience offre une explication plus concrète.

L’étrange bruit de ronflement est venu en rafales, rayonnant sur des centaines de kilomètres et pouvant durer jusqu’à une demi-heure. Une abondance d’activité sismique a été détectée dans l’océan Indien, près de l’île de Mayotte, et les chercheurs ont concentré leur attention sur le fond océanique autour de l’île. L’île elle-même a «coulé» de plus de six pouces, et les chercheurs disent maintenant que la naissance d’un nouveau volcan sous-marin massif est responsable.

La naissance du volcan et le mouvement des plaques tectoniques dans la région ont entraîné environ 7 000 tremblements de terre, bien que la grande majorité d’entre eux étaient trop petits pour être perceptibles.

Le volcan lui-même est immense, s’étendant à environ 800 mètres du fond de l’océan. Des comparaisons du fond marin des mois précédents révèlent qu’il a bien été créé alors que l’étrange bourdonnement était documenté.

En combinant les lectures sismiques avec les observations du fond marin, l’équipe a pu estimer la taille du réservoir de magma qui s’est drainé pendant cette période. «Nous démontrons qu’une telle activité magmatique offshore profond peut être capturée sans aucune surveillance sur place», écrivent les chercheurs.

Source de l’image: Reid Wiseman / NASA

