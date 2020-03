Un bref historique et comment accéder à chacun

Il y a une tonne de petits signes de tête dans le système d’exploitation Android aux consommateurs et à la communauté des développeurs. L’un des gags les plus anciens est le vénérable œuf de Pâques Android.

Qu’est-ce qu’un œuf de Pâques Android? En termes simples, il s’agit d’une fonctionnalité cachée du système d’exploitation Android à laquelle vous accédez en effectuant des étapes spécifiques dans le menu des paramètres. Il y en a eu beaucoup au fil des ans, des images interactives aux jeux simples.

Voici une liste rapide de chaque œuf de Pâques Android et comment y accéder. Nous continuerons à mettre à jour à mesure que Google en ajoutera de nouveaux!

Avant de commencer avec la liste, vous pouvez réellement découvrir pratiquement tous les œufs de Pâques vous-même avec cette application Android Easter egg sur le Google Play Store. Il a des récréations presque parfaites d’Android 2.3 Gingerbread tout au long d’Android 10.

Android 2.3 Gingerbread

Android a eu un premier œuf de Pâques plutôt macabre. Il comportait l’ancien logo bugdroid à côté d’un homme de pain d’épice zombie dans une scène qui ressemble à Halloween. L’histoire raconte que la responsable de l’équipe du framework Android Diane Hackborn était amie avec un artiste nommé Jack Larson. Larson a fait des portraits de zombies (comme vous le faites), et Hackborn a pensé qu’il serait amusant d’en cacher un dans Android.

Lorsque vous activez l’œuf de Pâques, un message de toast vous informe que l’art est de Adam Larsen afin que vous sachiez à qui vous en prendre. C’est effrayant, c’est beau, et c’était le tout premier œuf de Pâques Android.

Comment accéder à l’œuf de Pâques en pain d’épice Android 2.3:

Aller vers Paramètres> A propos du téléphone, puis appuyez plusieurs fois sur le Version Android jusqu’à ce que l’œuf de Pâques apparaisse.

Android 3.0 Honeycomb

Honeycomb était la transition d’Android dans son Holo UI, une interface utilisateur très sombre avec des accents bleu néon. Le logo bugdroid reflétait ce changement avec un design plus sombre et des accents bleu néon tout comme l’interface utilisateur et inspiré par le film Tron: Legacy. Il s’est également transformé en forme d’abeille en hommage au nom Honeycomb.

L’œuf de Pâques a lieu sur le fond d’écran de votre écran d’accueil, de sorte que l’arrière-plan peut être différent. Il a été lancé le 11 février 2011 sur la tablette Motorola Xoom, l’un des rares appareils à avoir jamais exécuté le système d’exploitation.

Comment accéder à l’œuf de Pâques en nid d’abeille Android 3.0:

Aller vers Paramètres> A propos du téléphone, puis appuyez plusieurs fois sur le Version Android jusqu’à ce que l’œuf de Pâques apparaisse. Le message toast «REZZZZZZZ…» devrait apparaître de lui-même peu de temps après l’activation.

Android 4.0 Sandwich à la crème glacée

La première partie de l’oeuf de Pâques Ice Cream Sandwich était un bugdroid rétro avec un délicieux sandwich à la crème glacée pour un corps. La deuxième partie a présenté un tas de ces bugdroids volant à travers l’écran dans le style du mème populaire Nyan Cat mais avec le bugdroid sandwich à la crème glacée au lieu du chat Pop Tart.

Android Ice Cream Sandwich était l’introduction officielle au monde de l’interface utilisateur Holo que seuls quelques-uns ont vu dans Honeycomb. Il a également ramené Android dans le monde de l’open source après la fermeture de Honeycomb.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich a également été le premier véritable œuf de Pâques à plusieurs étapes dans Android. Toutes les versions n’ont pas eu deux étapes, mais bon nombre d’entre elles iraient de l’avant.

Comment accéder à l’œuf de Pâques Sandwich à la crème glacée Android 4.0:

Aller vers Paramètres> A propos du téléphone, puis appuyez plusieurs fois sur le Version Android jusqu’à ce que l’œuf de Pâques apparaisse. Appuyez longuement sur le bugdroid rétro plusieurs fois (il s’agrandit à chaque fois) pour voir la deuxième étape.

Android 4.1-4.3 Jelly Bean

Jelly Bean était un autre œuf de Pâques en deux étapes. La première étape était un graphique coloré de jelly bean superposé sur votre fond d’écran. Taper sur la gelée ajoute un joli petit visage souriant. En appuyant longuement sur la gelée, vous commencez le petit mini-jeu. Il n’y a aucun moyen de gagner le mini-jeu et cela n’a aucun intérêt réel. Cependant, vous pouvez appuyer et interagir avec les bonbons à la gelée flottants en les enroulant autour de l’écran.

Ce fut également le premier œuf de Pâques Android auquel vous pouviez accéder en dehors de la boîte de version Android. Le jeu bean-flinger était en fait un Daydream, ce qui était logique parce que Jelly Bean était le premier avec la fonctionnalité.

Celui-ci était remarquable pour plusieurs raisons. Il n’incluait pas vraiment bugdroid même si la statue de Google pour Android Jelly Bean l’a fait. Il comportait également des éléments beaucoup plus interactifs et c’est une tendance que nous voyons dans les versions ultérieures d’Android.

Comment accéder à l’œuf de Pâques Android 4.1-4.3 Jelly Bean:

Aller vers Paramètres> A propos du téléphone, puis appuyez plusieurs fois sur le Version Android jusqu’à ce que l’œuf de Pâques apparaisse. Appuyez sur la gelée qui apparaît pour révéler le visage souriant. Enfin, appuyez longuement sur le jelly bean (cela peut prendre quelques essais) pour commencer le mini-jeu interactif du jelly bean.

Android 4.4 KitKat

L’œuf de Pâques Android KitKat était le premier œuf de Pâques en trois étapes d’Android. Il commence assez indéfinissable avec un logo K que vous pouvez faire tourner. La deuxième étape est un écran rouge avec le logo Android. Enfin, vous appuyez et appuyez longuement sur un tas de fois pour un écran de tuiles.

Le logo K semble être le seul élément interactif tandis que l’écran du logo KitKat rouge est tout simplement joli. Vous pouvez apparemment interagir avec le menu des vignettes, mais il est beaucoup plus amusant de le laisser se déplacer tout seul. Google s’est apparemment beaucoup amusé avec celui-ci et c’est l’un des meilleurs exemples d’oeufs de Pâques Android à son apogée.

Comment accéder à l’œuf de Pâques Android 4.4 KitKat:

Aller vers Paramètres> A propos du téléphone, puis appuyez plusieurs fois sur le Version Android jusqu’à ce que l’œuf de Pâques apparaisse. Pour accéder à la deuxième partie, appuyez plusieurs fois sur le logo K et maintenez-le long jusqu’à ce que l’écran du logo Android rouge apparaisse. Enfin, appuyez et appuyez longuement sur l’écran rouge plusieurs fois jusqu’à ce qu’un écran apparaisse avec un tas de tuiles.

Android 5.0 Lollipop

Nous avons bien aimé l’œuf de Pâques de Lollipop parce que c’était en fait un jeu. L’œuf de Pâques initial est assez banal, mais les couleurs changent lorsque vous appuyez simplement dessus. La deuxième partie est l’endroit où le vrai plaisir commence, car Google a ajouté un jeu jouable.

Le jeu est une ode à Flappy Bird, un jeu mobile incroyablement viral qui était étonnamment difficile. Le développeur en a fait beaucoup d’argent, mais a finalement fermé le jeu parce que la popularité lui causait toutes sortes de problèmes. Pourtant, c’était une ode intelligente et c’est en fait un jeu d’arcade amusant (et familial).

Comment accéder à l’œuf de Pâques Android 5.0 Lollipop:

Aller vers Paramètres> A propos du téléphone, puis appuyez plusieurs fois sur le Version Android jusqu’à ce que le logo Lollipop apparaisse. Appuyez et appuyez longuement sur la tête du logo Lollipop jusqu’à ce que le jeu de style Flappy Bird apparaisse.

Android 6.0 Marshmallow

L’œuf de Pâques d’Android Marshmallow était presque le même que Android Lollipop en termes de graphisme, de concept et même de mini-jeu de deuxième niveau. La seule différence notable était que vous deviez esquiver les guimauves sur des bâtons au lieu de sucettes et l’utilisation d’un graphique vectoriel M au lieu d’une sucette sur l’œuf de Pâques principal.

La partie vraiment cool, cependant, était que vos amis pouvaient se joindre à nous. Appuyer sur le petit bouton “+” permettrait à plusieurs personnes de jouer en même temps. Il a permis jusqu’à six joueurs au total. Si vous pensiez que Flappy Bird était difficile, essayez de le jouer avec plusieurs personnes en touchant l’écran en même temps.

Comment accéder à l’œuf de Pâques Android 6.0 Marshmallow:

Aller vers Paramètres> A propos du téléphone, puis appuyez plusieurs fois sur le Version Android jusqu’à ce que le logo Marshmallow apparaisse. Appuyez longuement sur le logo pour recommencer le jeu Flappy Bird.

Android 7.0 Nougat

Android Nougat avait l’un des œufs de Pâques les plus compliqués à ce jour. Le logo N était assez facile à trouver. Cependant, le mini-jeu de collecte de chat n’est déverrouillé qu’une fois que vous avez ajouté la tuile à vos paramètres rapides.

C’est essentiellement un jeu de collection de chats. Vous appuyez sur l’icône pour ajouter de la nourriture dans l’assiette, puis un chat arrive éventuellement. Appuyez sur la notification pour la récupérer, puis remplissez le plat de nourriture dans les Paramètres rapides.

Fait amusant, la version préliminaire du développeur de l’OS avait le graphique N avec “Namey McNameyface” écrit dessus comme une ode au mème hilarant Boaty McBoatface qui a surgi après que le gouvernement britannique a lancé un concours de dénomination pour son nouveau navire de recherche polaire.

Le jeu d’oeufs de Pâques est un riff sur le jeu populaire Neko Atsume. Il y a des centaines de chats à collectionner et vous pouvez jouer au jeu pour toujours. Un utilisateur de Reddit a déterminé qu’il y avait potentiellement des milliards de chats, bien que la plupart d’entre eux ne se distinguent pas visuellement. Même si vous les avez tous collectés par magie, le jeu continuera à envoyer plus de chats pour que vous ne puissiez littéralement pas le terminer. Le jeu s’est finalement transformé en son propre truc sur le Google Play Store.

Comment accéder à l’œuf de Pâques Nougat Android 7.0:

Aller vers Paramètres> A propos du téléphone, puis appuyez plusieurs fois sur le Version Android jusqu’à ce que le logo Nougat apparaisse. Appuyez plusieurs fois sur le logo jusqu’à ce qu’un petit chat apparaisse et disparaisse (votre téléphone vibre également). De là, revenez à l’écran d’accueil, ouvrez le Réglages rapides, appuyez sur le bouton Modifier, puis déplacez enfin le bouton “???? Android Egg Easter Egg “à l’icône Réglages rapides menu. Appuyez sur l’icône pour démarrer le jeu Android Neko.

Android 8.0 Oreo

Nous revenons au style d’oeuf de Pâques habituel sur Android 8 Oreo. Le logo était un véritable cookie Oreo depuis qu’Oreo et Google se sont associés pour le nom Android cette année-là. C’était également le dernier nom de Google qui incluait le placement de produit, mais il est sorti avec style avec le biscuit Oreo titulaire comme première partie de l’œuf de Pâques.

La deuxième partie était un peu bizarre et à l’improviste. C’est juste une pieuvre qui refroidit à l’écran. Vous pouvez le faire glisser autour de l’écran par sa tête et le faire s’étirer de manière maladroite. Vous pouvez également modifier la taille en basculant le téléphone en mode paysage. Nous n’avons aucune idée de ce qu’est devenu Oreoctopus.

Comment accéder à l’œuf de Pâques Android 8.0 Oreo:

Aller vers Paramètres> A propos du téléphone, puis appuyez plusieurs fois sur le Version Android jusqu’à ce que le logo Oreo apparaisse. Vous pouvez appuyer et appuyer longuement sur le logo Oreo pour déverrouiller le deuxième œuf de Pâques, une pieuvre.

Android 9.0 Pie

Celui-ci était un petit écart par rapport aux méthodes habituelles. Android 9 Pie a introduit une deuxième boîte avec une boîte de numéro de version Android. Cependant, cela n’a pas fait trébucher les fans d’oeufs de Pâques. Dans tous les cas, le logo P est entouré d’un fond coloré. Vous pouvez changer les couleurs d’un simple tapotement et déplacer les anneaux en tapotant et en balayant.

Un appui long sur le logo (cela peut prendre plusieurs essais) vous amène au deuxième niveau de l’oeuf de Pâques, une application de dessin simple. Vous pouvez modifier la taille et la couleur du pinceau ainsi qu’un outil compte-gouttes. Il n’y a vraiment pas grand-chose d’autre. Vous pouvez dessiner des trucs et vous amuser un peu.

Fait intéressant, l’application simule la sensibilité à la pression en fonction de la surface couverte, car la plupart des smartphones n’ont pas d’écrans sensibles à la pression. Un petit truc sympa de Google! Fait amusant, la partie dessin de l’œuf de Pâques n’était pas disponible sur tous les appareils.

Comment accéder à l’œuf de Pâques Android 9.0 Pie:

Aller vers Paramètres> A propos du téléphone, puis appuyez plusieurs fois sur le Version Android boîte. À partir d’Android Pie, une boîte apparaît et vous devez appuyer plusieurs fois sur la boîte Version Android pour voir l’œuf de Pâques. De là, appuyez et appuyez longuement sur le logo P plusieurs fois jusqu’à ce que l’application de dessin apparaisse.

Android 10

Android 10 était un écart massif par rapport aux versions Android précédentes. Il n’y avait pas de nom de dessert, bien que Queens Cake aurait été le nom selon David Burke dans un épisode d’All About Android. L’œuf de Pâques passe également en mode sombre avec le mode sombre à l’échelle du système.

Le contrôle du logo est assez simple. Vous appuyez deux fois, puis maintenez pour faire pivoter la partie «1» du logo. Il s’intègre ensuite avec la partie «0» du logo pour former un Q, un jeu sur Android 10 étant Android Q en termes de désignations de lettres. Vous savez que vous l’avez fait correctement lorsque les rayures grises et blanches commencent à bouger.

Le jeu de puzzle Picross (a.k.a. Nonogram) est quelque chose que nous avons dû rechercher sur Google lorsque nous l’avons trouvé. Vous remplissez essentiellement les cases (en appuyant dessus) selon les instructions sur les bordures. Le produit fini doit être une image.

Comment accéder à l’œuf de Pâques Android 10:

Aller vers Paramètres> A propos du téléphone, appuyez sur la version Android et enfin appuyez sur Numéro de build Android plusieurs fois. Le logo Android 10 apparaît. Disposez les 10 en Q et appuyez sur un tas de fois jusqu’à ce que la partie de mini-jeu non-gram apparaisse.

Android 11

Malheureusement, Android 11 n’a pas d’oeuf de Pâques pour le moment. Ce n’est toujours que dans sa première prévisualisation pour les développeurs, donc Google peut toujours en ajouter un éventuellement. Alternativement, il peut y en avoir un et personne ne l’a encore trouvé car les raccourcis habituels ne fonctionnent pas avec cette version. Nous mettrons à jour l’article s’il en existe un. En attendant, consultez nos travaux pratiques avec l’aperçu du développeur dans la vidéo ci-dessus.

Il y a en fait beaucoup d’autres œufs de Pâques dans Android. Cependant, ce sont les officiels du système d’exploitation lui-même et sont facilement les plus célèbres du groupe. Quel œuf de Pâques Android est votre préféré?