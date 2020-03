Un bug critique pour les appareils fonctionnant avec MediaTek est déjà exploité “ dans la nature ”

MediaTek fabrique des puces qui alimentent des millions d’appareils. Certains dont vous avez entendu parler, comme les tablettes Amazon Fire HD, d’autres, comme l’Alcatel Tetra, vous ne l’avez probablement pas fait. Presque tous ont cependant quelque chose en commun: un bug dans le firmware du CPU qui permet à un simple script de “rooter” le périphérique lui-même.

Cela a été découvert pour la première fois par les développeurs sur les forums XDA, et presque chaque processeur MediaTek 64 bits est vulnérable à moins qu’il n’ait été corrigé. Et certains appareils sont patché depuis une mise à jour récente mais la liste n’est pas très longue:

Samsung a patché ses téléphones

Vivo a patché ses téléphones

Les téléphones Huawei et Honor avec Android 8 ou supérieur ont été corrigés

Les téléphones Oppo avec Android 8 ou supérieur ont été corrigés

Les téléphones fonctionnant sous Android 10 sont immunisés

Les tablettes Amazon Fire HD peuvent être corrigées si elles ont une version de firmware spécifique.

Cela laisse beaucoup d’appareils non corrigés avec un exploit critique dans le système qui aurait dû être effacé il y a longtemps, car MediaTek a publié un correctif de micrologiciel en mai 2019 pour les développeurs qui utilisent les chipsets concernés.

Les détails sales de tout cela sont une lecture vraiment intéressante, même si vous n’êtes pas “dans” la sécurité Android. Cela a été découvert à l’origine par le développeur diplomatique de XDA comme un moyen facile de rooter les tablettes Amazon Fire HD, et les choses ont progressé à partir de là. Finalement, Google a été contraint de s’impliquer et a travaillé avec l’équipe XDA pour publier les détails en conjonction avec un correctif complet à l’échelle du système pour tout fabricant de téléphones inclus dans le bulletin de sécurité Android de mars 2020.

Le chipset Helio P95 de MediaTek est là avec des modifications mineures de l’IA et de la caméra

Beaucoup d’entre nous ne seront pas affectés car nous n’utilisons aucun appareil MediaTek, mais dans le monde entier, nous parlons de millions et de millions de téléphones, tablettes et décodeurs Android. C’est un gros problème. Cela ne signifie pas pour autant que cela va être corrigé de manière opportune ou significative.

Pour tout le travail effectué par MediaTek, les développeurs XDA et Google, la société qui a fabriqué votre appareil doit envoyer une mise à jour. Soyons francs: en regardant la liste des appareils concernés (que vous pouvez trouver sur l’excellente rédaction de Mishaal Rahman), il est évident que beaucoup ne verront jamais ce patch. Cela signifie que c’est aux propriétaires de ces appareils d’être proactifs.

Téléchargez uniquement les applications à partir des vitrines d’applications officielles comme Google Play ou l’App Store d’Amazon.

Lisez les critiques des applications avant de les installer.

Faites attention à toutes les autorisations demandées par une application et si quelque chose semble louche, dites simplement non.

N’oubliez pas que la société qui a fabriqué votre appareil vous a laissé haut et sec lors de votre prochain achat.

Nous voulons que l’expérience de chacun soit géniale lorsqu’ils utilisent leur téléphone ou leur tablette. Et même s’il y a un bug particulièrement désagréable dans certains d’entre eux, et qu’il peut ne jamais être corrigé, vous pouvez toujours. Prenez juste un peu de temps supplémentaire avant d’installer des applications et vous pouvez être en sécurité.

Meilleure tablette Amazon

Amazon Fire HD 10

L’un des meilleurs appareils de consommation multimédia que vous pouvez acheter à moins de 200 $.

Si vous prévoyez de regarder beaucoup de films sur votre tablette, le Fire HD 10 est clairement le gagnant. Son écran est plus grand et plus dense que le HD 8, il est livré avec plus de stockage intégré et les haut-parleurs sont plus forts et plus clairs.