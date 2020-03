Un chien de garde français infligerait une amende à Apple pour comportement anticoncurrentiel

Apple est sur le point de faire face à une nouvelle amende du gouvernement français, selon un nouveau rapport de . jeudi. Le chien de garde des consommateurs français devrait infliger une amende à la société pour comportement anticoncurrentiel pour ses pratiques de vente et de distribution, selon deux sources proches du dossier.

Selon l’une des sources, l’autorité de la concurrence rendra une décision définitive sur l’amende le lundi 16 mars. Aucune des deux sources ne confirmerait les détails exacts de l’amende ou du montant qu’ils prélèveraient contre Apple.

Isabelle de Silva, la tête du chien de garde antitrust français, s’est déjà attaquée aux grandes entreprises technologiques américaines. Google a récemment été condamné à une amende de 167 millions de dollars pour “règles de publicité opaques”.

Économisez gros avec ces offres d’ExpressVPN, PureVPN et plus

Plus tôt cette année, Apple a été condamné à une amende par les autorités françaises pour avoir ralenti les iPhones afin de protéger la durée de vie de la batterie et d’éviter les problèmes de performances. L’entreprise a déboursé 25 millions d’euros et publié un avis sur son site Internet sur le ralentissement d’un mois.

Apple a démenti les allégations anticoncurrentielles à leur encontre de la part du chien de garde français DGCCRF. . a contacté l’autorité française, mais elle a refusé de commenter la question.