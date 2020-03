Un compagnon joyeux: répondre aux appels téléphoniques sur Apple Watch

L’Apple Watch est connue pour sa capacité à surveiller la santé et la forme physique. Et cela a amélioré ma vie. Mais la caractéristique la plus remarquable pour moi a été la possibilité de répondre aux appels téléphoniques reçus sur mon iPhone.

Je ne fais pas partie de ces personnes qui gardent mon iPhone dans la poche d’un pantalon lorsque je suis à la maison ou au bureau. Il repose sur un bureau dans un support qui le soutient. Je ne suis pas toujours à ce bureau. Mais je reçois un bon nombre d’appels téléphoniques légitimes. La possibilité de recevoir ces appels téléphoniques sur mon Apple Watch (AW) a changé la donne. Temps fort.

Je ne m’engage pas dans des activités, comme la natation ou le jogging, dans lesquelles on pourrait laisser l’iPhone derrière et dépendre d’une version «GPS + cellulaire», qui a son propre sous-système cellulaire et son propre numéro de téléphone. Je suppose que la grande majorité des montres Apple, comme ma série 4, sont la seule version «GPS». Donc, si mon iPhone est à distance Bluetooth de mon GPS AW, la fonctionnalité est la même.

{En passant, répondre à un appel téléphonique sur une Apple Watch GPS couplée à votre iPhone, pour la première commande, est facile, mais il y a quelques détails à connaître. Voir Apple: “Répondre aux appels téléphoniques sur Apple Watch”. Par exemple, comment transférer un appel vers l’iPhone, quelque chose qui peut être mystérieux pour certains. Retour du sous-programme.}

La vie a changé

L’une des lois de Murphy dit très certainement qu’en attendant un appel de retour, il ne viendra pas pendant que j’attends. Cela viendra, au lieu de cela, dès que je quitterai la pièce où se trouve l’iPhone. Puis je finis par reculer, trébuchant presque sur un chat qui se précipite. S’il est occupé, par exemple cuisiner quelque chose qui pourrait brûler, l’appel pourrait être complètement manqué.

Cela m’est arrivé dans les jours pré-AW plus de fois que je peux compter. La possibilité de répondre à un appel professionnel ou familial important, de la part de quelqu’un dans mon application Contacts, n’est pas tellement asservie aux «appels téléphoniques traditionnels», car il s’agit d’une communication opportune et opportuniste avec une personne réelle. Cela a de la valeur.

Je dois noter que le microphone de ma série 4 est très bon. Je n’ai jamais vu un appelant se plaindre que je semble parler via une boîte de conserve et une ficelle. En fait, j’ai eu de longs appels uniquement sur l’AW, et le haut-parleur est également très bon.

Une autre bonne chose à propos d’un téléphone à mon poignet est que si je suis, disons, dans la salle de bain et que l’appel vient de ma femme au travail ou sur l’autoroute (urgence possible), je sais que je peux répondre. Sinon :: cough :: l’appelant peut attendre. Riez si vous le devez, mais cela m’est arrivé.

Enfin, l’AW agit comme un dispositif de dépistage. Je reçois un bon nombre d’appels de spam. L’affichage sur mon poignet me dit, lorsque l’iPhone est dans une autre pièce, qu’il n’est pas nécessaire d’aller enquêter. J’ai une application iPhone qui m’informe des télémètres ou des appels frauduleux. Je vois l’alerte sur mon Apple Watch.

Dans l’ensemble, avoir un téléphone à mon poignet a été une affaire joyeuse. C’est l’une des choses qu’Apple fait si bien – améliorer ma vie.