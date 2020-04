Un concept incroyablement cool montre une carte Apple avec des fonctionnalités AR

Volodymyr Kurbatov a récemment créé une vidéo conceptuelle pour la carte Apple qui imagine comment cela pourrait fonctionner avec la réalité augmentée.

Apple Card AR

La vidéo montre une personne en train de glisser et d’appuyer sur une carte Apple pour afficher ses statistiques, comme le solde actuel, la modification de la limite de crédit, l’affichage de l’historique des transactions, etc. Personnellement, je l’adore et je rêve actuellement d’utiliser ma carte Apple avec des lunettes Apple.

C’est très intuitif pour moi et je pense que c’est un parfait exemple de ce que sera la réalité augmentée: attacher des informations à des objets. De même, que se passerait-il si nous pouvions tenir une pomme entre nos mains et afficher ses informations nutritionnelles et son historique d’expédition en RA? Les possibilités sont infinies.

