Un concepteur de puces Apple et Samsung risque d’être saisi par un investisseur contrôlé par l’État en Chine

Le concepteur de puces Apple et Samsung, Imagination, a prévu une réunion d’urgence du conseil d’administration après qu’il est apparu qu’un investisseur chinois contrôlé par l’État tentait de saisir l’entreprise.

Selon un rapport de Sky News:

Un investisseur chinois contrôlé par l’État tente de prendre le contrôle d’Imagination Technologies Group, le concepteur de puces britannique – suscitant la crainte que ses actifs de propriété intellectuelle prisés ne disparaissent du Royaume-Uni.

Sky News peut exclusivement révéler qu’Imagination, qui a été reprise en 2017 dans le cadre d’un accord de 550 millions de livres sterling, a prévu une réunion du conseil d’urgence la semaine prochaine pour discuter de la nomination de quatre représentants de China Reform Holdings en tant que directeurs.

Le rapport affirme que les hauts responsables britanniques ont également été alertés de cette décision et envisagent de faire pression sur le Premier ministre Boris Johnson au cours du week-end “pour intervenir en raison de risques potentiels pour la sécurité nationale”. L’agence de renseignement britannique GCHQ et le National Cyber ​​Security Center ont également été informés de cette évolution.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Comme le note le rapport:

Imagination fabrique des unités de traitement graphique (GPU) pour des clients comme Apple et Samsung, et est l’une des sociétés technologiques les plus importantes du Royaume-Uni.

Ses conceptions sont utilisées dans 30% des téléphones mobiles dans le monde et 40% des GPU automobiles.

Imagination a signé un nouvel accord de licence pluriannuel avec Apple au début de cette année. Dans une annonce, il a déclaré:

Imagination Technologies («Imagination») annonce qu’elle a remplacé le contrat de licence pluriannuel et multi-usage avec Apple, annoncé pour la première fois le 6 février 2014, par un nouveau contrat de licence pluriannuel en vertu duquel Apple a accès à une gamme plus large de la propriété intellectuelle d’Imagination en échange de droits de licence.

Le rapport continue:

Des sources à Westminster ont déclaré samedi que les cadres supérieurs d’Imagination étaient “profondément préoccupés” par la prise de contrôle imminente de la salle du conseil et ses implications.

L’un d’eux a déclaré que China Reform avait indiqué à l’entreprise qu’elle souhaitait finalement la renvoyer en Chine – une décision qui aurait des conséquences inévitables sur des centaines d’emplois technologiques britanniques importants.

Le rapport note également que cela “aggraverait les craintes grandissantes” concernant la vitesse du “transfert de technologie” vers la Chine et que cette décision “semblait coïncider” avec la pandémie de COVID-19, décrite comme “le point de distraction maximale”. pour les ministres. Concernant une lettre envoyée au Premier ministre Boris Johnson, une source a déclaré:

“Ils veulent avoir l’assurance qu’Imagination Technologies restera une société basée au Royaume-Uni qui est en mesure de poursuivre ses opérations et ses innovations ici.”

Vous pouvez lire le rapport complet ici.