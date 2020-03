Un conte de deux bandes de garage

Dr. Mac’s Rants & Raves

Épisode # 374

Quand j’ai commencé à travailler sur GarageBand For Dummies Second Edition, j’ai découvert quelque chose de choquant (du moins pour moi): GarageBand sur iDevices ressemble peu à GarageBand pour Mac.

Ils sont si différents, en fait, que la version iDevice aurait dû être appelée quelque chose comme “GarageBand Touch” ou “GarageBand Mobile”. Oui, c’est différent.

Le groupe d’utilisateurs confirme

Lorsque j’ai présenté la version iPad lors d’une récente réunion CapMac (mon groupe d’utilisateurs de ma ville natale), j’ai été étonné de voir combien de personnes n’avaient jamais vu GarageBand sur un iDevice. Beaucoup avaient essayé GarageBand sur un Mac et l’avaient trouvé trop compliqué.

Quand ils ont vu à quel point il était facile de faire de la musique avec GarageBand sur l’iPad, tout le monde a dit qu’ils allaient essayer.

Donc, si vous avez toujours voulu faire une chanson, GarageBand pour iDevices est probablement le moyen le plus simple (et c’est certainement plus amusant et plus facile que la version Mac).

Qu’est-ce qui est si différent?

Les instruments intelligents sont la première et la plus importante différence. Sur le Mac, vous ne pouvez enregistrer qu’une partie que vous pouvez exécuter. Donc, sur Mac, quand vous voulez une partie guitare dans votre chanson, vous feriez mieux de pouvoir la jouer sur une guitare.

Les Smart Instruments sont des instruments virtuels conçus dès le départ pour un écran tactile. La Smart Guitar, par exemple, propose des boutons pour les accords ainsi que des cordes de guitare à l’écran.

Jouez un accord en faisant glisser les cordes ou en appuyant sur les boutons; jouer une note en appuyant sur une chaîne.

La meilleure partie de Smart Instruments pour moi est la lecture automatique. Lorsque cette option est activée, il vous suffit de toucher l’accord approprié au bon moment. Autoplay sélectionne ou gratte les cordes dans l’un des quatre modèles disponibles, qui sonnent tous beaucoup plus polis que tout ce que je pouvais jouer sur ma guitare.

Les autres fonctionnalités de tueur uniques à la version iOS sont Live Loops et Live Loops Grid. Alors que GarageBand pour Mac ne propose que l’interface d’enregistrement multipiste traditionnelle et familière, GarageBand pour iDevices propose votre choix de deux interfaces pour l’enregistrement: il existe une interface multipiste traditionnelle similaire à la version Mac et une grille de boucles Live Live moderne avec déclenchement par pads tactiles des sons.

L’interface Live Loops vous permet d’enregistrer, d’échantillonner, de séquencer, d’exécuter et de mélanger une variété de sons sur un seul écran. Voici comment l’essayer: créez un nouveau morceau, appuyez sur l’onglet Live Loops en haut de l’écran, puis appuyez sur un modèle ci-dessous (essayez Rock ou Chill). Appuyez maintenant sur le bouton Lecture en haut de l’écran, puis appuyez sur le curseur (^) sous n’importe quelle colonne. Cela jouera les cellules de cette colonne d’un coup. Appuyez maintenant sur un autre curseur, puis appuyez sur une ou plusieurs cellules individuelles.

The Bottom Line

GarageBand sur un iDevice permet à quiconque avec au moins deux doigts de créer une musique de grande qualité. Si vous aimez la musique, vous vous amuserez même si vous ne connaissez pas la première chose à faire de la musique. N’est-ce pas cool?

GarageBand est un téléchargement gratuit dans l’App Store de votre iDevice.

Name that Tune

Il y a une dernière chose… Écoutez ce qu’un non-musicien (ce serait moi) peut créer avec juste une Smart Guitars et Smart Drums. Ce court clip (moins d’une minute) est ma tentative de jouer une chanson populaire de ma jeunesse sur la Smart Guitar and Drums.

Le premier lecteur à identifier la chanson (dans les commentaires ci-dessous) gagnera une copie de Working Smarter for Mac Users.

Astuce: La chanson a été (en quelque sorte) un succès dans les années 1970.

Nommez ce morceau: