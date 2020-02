Un «Data Protection Act» pourrait créer une agence américaine de protection des données

Le sénateur Kirsten Gillibrand (D-NY) a proposé un projet de loi appelé Data Protection Act qui créerait une agence fédérale américaine de protection des données.

Loi de protection des données

À l’heure actuelle, les pays qui n’ont pas de loi sur la protection des données sont la Libye, le Soudan, la Syrie, le Venezuela et les États-Unis. Le sénateur Gillibrand dit que les États-Unis connaissent une «crise croissante de la vie privée» et estime qu’une agence fédérale dédiée à la protection de la vie privée des Américains pourrait aider.

L’espace de confidentialité des données reste un Far West complet et total, et c’est un énorme problème.

Elle appelle Google et Facebook par leur nom, affirmant que ces entreprises ont «construit des empires majeurs de données avec des informations sur notre vie privée». L’agence aurait trois missions:

Donnez aux Américains le contrôle et la protection de leurs propres données.

Travailler à maintenir le secteur technologique le plus innovant et le plus performant au monde et à garantir une concurrence loyale sur le marché numérique.

Préparez le gouvernement américain à l’ère numérique.

Selon TechCrunch, le projet de loi n’affecterait pas les lois des États comme la loi californienne sur la confidentialité. Jusqu’à présent, le sénateur Gillibrand reste le seul parrain du projet de loi.

