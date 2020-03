Un des films les plus chauds sur Netflix en ce moment est ‘Outbreak’ de 1995 – .

L’un des meilleurs films en ce moment sur Netflix est Outbreak de 1995, un thriller avec Dustin Hoffman sur un virologue qui essaie d’arrêter la propagation d’un virus mortel.

Le film est l’un des meilleurs titres au moment d’écrire ces lignes, selon le classement que Netflix publie actuellement quotidiennement, qui révèle ce que les meilleures émissions de télévision, films et contenu global sont à son service à un moment donné. Les listes sont mises à jour quotidiennement et offrent un aperçu plus approfondi de la façon dont les gens utilisent le streamer.

Maintenant que Netflix a commencé à publier ses propres listes quotidiennes des émissions de télévision, des films et du contenu général les plus chauds du service, il offre une fenêtre fascinante sur le service de streaming dominant sur la planète – et, en particulier, sur la façon dont ses millions d’abonnés sont l’utiliser pour consommer le contenu qu’ils aiment.

Les listes changent quotidiennement et Netflix n’a pas donné trop d’informations à ce stade sur la façon dont elles sont compilées. Vous pouvez les consulter vous-même, si vous ne l’avez pas déjà fait, en sélectionnant les catégories TV ou film sur la page principale de Netflix, et commencez simplement à faire défiler vers le bas. Vous devriez voir une collection de numéros surdimensionnés à côté des titres de films, dénotant la liste – et, fait intéressant, il semble y avoir une influence sur le thème des coronavirus sur les chiffres en vigueur au moment de la rédaction de ce vendredi après-midi.

Voici à quoi ressemble la rangée de films Top 10 de Netflix en ce moment (sans faire défiler complètement vers la droite pour inclure la liste entière):

Source de l’image: Netflix

Comme vous pouvez le voir, l’un des films les plus populaires en ce moment, parmi tout dans la vaste bibliothèque de contenu de Netflix, est Outbreak de 1995, assis juste à la place n ° 4.

(Gee, je me demande pourquoi celui-ci a grimpé vers le haut du classement…)

Le film met en vedette Dustin Hoffman, René Russo et Cuba Gooding Jr. Selon la description de Netflix: «Dans ce thriller apocalyptique, un virologue de l’armée essaie de contrecarrer une fusion biologique mondiale sous la forme d’un virus mortel infestant une ville de Californie.»

Personnellement, je préfère ne pas regarder quelque chose qui me rappelle si vivement toute la folie qui se passe dehors en ce moment. Néanmoins, la diffusion en continu de Netflix est un moyen d’atténuer une partie de l’ennui que de nombreuses personnes ressentiront à la suite de l’auto-mise en quarantaine ou de la réticence à la maison alors que de plus en plus de personnes pratiquent la distance sociale pour essayer d’attendre la propagation continue du coronavirus. Un virus, soit dit en passant, qui est maintenant responsable de plus de 125 000 infections dans le monde et qui remodèle de façon spectaculaire presque toutes les facettes de la vie en Amérique.

Voici les dernières données de Netflix sur lesquelles les films sont les meilleurs titres du service au vendredi 13 mars:

Spenser Confidential

Le film Angry Birds 2

Space Jam

Déclenchement

Monstres

La vie telle que nous la connaissons

Kung Fu Panda 2

La Saint-Valentin

Pokemon: Mewtwo contre-attaque – Evolution

Il n’est juste pas très intéressé

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

