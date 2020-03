Un deuxième homme dupe pour acheter un «MacBook et un« iPhone »qui étaient en fait de la limonade

Un deuxième homme au Royaume-Uni a été escroqué pour payer 500 £ pour ce qu’il pensait être un MacBook et un iPhone 11 Pro qui se sont avérés être de la limonade.

Tel que rapporté par Birmingham Live:

Un deuxième homme a été dupé après avoir payé des centaines de livres pour deux bouteilles de boisson gazeuse et un sac pour ordinateur portable – au lieu d’un Apple Mac et iPhone 11 Pro.

Dylan Obeegadoo a déclaré à Black Country Live que deux fraudeurs, James et Frankie, se sont approchés de lui dans un centre commercial Churchill à Dudley le jeudi 5 mars et lui ont proposé des produits coûteux.

Après avoir examiné les deux appareils électriques, qui étaient réels, il a remis au distributeur de billets pour retirer 500 £ et a rencontré le duo devant leur voiture.

Mais le Dylan a déclaré que les escrocs ont réussi à changer les sacs lors d’une escroquerie convaincante et a déclaré qu’il s’était retrouvé avec deux bouteilles de boisson gazeuse et une boîte en carton.

La nouvelle est une copie conforme d’un incident survenu il y a deux semaines, dans lequel l’étudiant Dre Twenti s’est vu offrir la possibilité d’acheter un MacBook et 3 iPhones pour 1200 £. Dans les deux cas, les hommes ont été montrés de vrais appareils électroniques et convaincus de remettre une grande quantité d’argent. Ce n’est que trop tard qu’Obeegadoo s’est rendu compte que les marchandises avaient été échangées contre deux bouteilles de limonade et une boîte en carton.

Obeegadoo a déclaré:

“Frankie m’a invité dans sa voiture et m’a montré un vrai iPhones11 Pro et un Apple Mac qu’il a acheté. Il m’a dit qu’il ne pouvait pas rembourser la carte de crédit et devait les vendre.”

«J’ai vérifié les articles et il les a mis dans un sac d’ordinateur portable. Nous avons convenu de 500 £ pour l’iPhone 11 Pro et le Macbook. Nous avons échangé des numéros et nous sommes allés à la banque et avons retiré l’argent.

“Quand je suis retourné dans sa voiture, j’ai vérifié les articles une fois de plus et j’ai accepté de lui donner l’argent.

“Ils ont ensuite déplacé leur voiture, une vieille Ford bleu vif, deux mètres en avant et m’ont donné un sac d’ordinateur portable en double.

“J’ai réalisé l’arnaque quand je suis arrivé à la maison. Il y avait deux bouteilles de boissons gazeuses et un morceau de papier d’emballage dans le sac pour ordinateur portable.

“L’affaire a été signalée au conseil et à la police de Dudley. Mais ils ont tous deux dit qu’ils ne pouvaient rien y faire.”

La dernière arnaque semblait un peu farfelue, mais deux rapports en deux semaines montrent que cette astuce fonctionne clairement sur des membres du public sans méfiance. Donc, comme nous vous l’avons dit la semaine dernière, si vous songez à acheter un nouvel appareil Apple, ne l’achetez pas à un inconnu dans la rue. Et rappelez-vous, si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.