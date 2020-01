Un deuxième test bêta multijoueur «Mario Kart Tour» arrive et ne nécessitera pas de Gold Pass pour jouer

Nintendo a annoncé qu’une deuxième série de tests multijoueurs pour Mario Kart Tour était “en cours”, et cette fois tout le monde est invité.

Nintendo a commencé à tester une option multijoueur en décembre, une étape vers le mode multijoueur complet qui est considéré comme essentiel au succès à long terme du titre mobile.

Cependant, le premier cycle de tests n’était ouvert qu’aux joueurs avec un abonnement au Mario Kart Tour Gold Pass, qui coûte 4,99 $ par mois et introduit divers éléments et badges dans le jeu, et déverrouille le mode 200cc plus rapide. En revanche, le prochain test bêta en temps réel sera ouvert à tous les joueurs.

De plus, ce sera le premier test qui permettra aux joueurs de courir avec d’autres personnes “dans votre voisinage immédiat”, tant qu’ils ont activé les données de localisation sur leurs appareils.

Un deuxième test multijoueur est en cours, et cette fois tous les joueurs peuvent participer, pas seulement les abonnés du #MarioKartTour Gold Pass. De plus amples détails seront publiés ici et bientôt en jeu, alors attachez votre ceinture et démarrez vos moteurs! pic.twitter.com/8l3YVEabll

– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 21 janvier 2020

Nintendo n’a proposé aucune date concrète pour le deuxième test, mais a déclaré que de plus amples détails seraient publiés à la fois dans le jeu et via ses comptes de médias sociaux officiels.

La dernière application pour smartphone de Nintendo a été téléchargée plus de 90 millions de fois au cours de sa première semaine, selon Sensor Tower.

Le nombre éclipse à la fois Animal Crossing: Pocket Camp et Super Mario Run, qui ont été téléchargés 14,3 millions de fois et un peu moins de 13 millions de fois au cours de leur première semaine, ce qui fait de Mario Kart Tour le plus grand lancement de jeu mobile de Nintendo à ce jour.

Mario Kart Tour est un téléchargement gratuit sur l’App Store, nécessite iOS 10 ou une version ultérieure pour jouer et prend officiellement en charge l’iPhone 5s ou l’iPad Air et les appareils ultérieurs. Un compte Nintendo est également requis pour jouer au jeu. [Direct Link]

.