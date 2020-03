Un dirigeant d’Apple TV part pour diriger le développement dramatique à la 20th Century Fox

Alors qu’Apple continue d’élargir sa gamme de séries originales pour Apple TV +, l’un de ses principaux dirigeants a décidé de partir pour une nouvelle opportunité ailleurs.

Rapportée par The Hollywood Reporter, Michelle Mendelovitz, l’une des dirigeantes d’Apple TV +, quitte l’entreprise pour diriger les efforts de développement dramatique de la 20th Century Fox. Mendelovitz

Mendelovitz occupera son nouveau poste de vice-présidente principale du développement dramatique aux studios Disney Television et rendra hommage à la vice-présidente exécutive du développement comique et dramatique, Jennifer Gwartz.

Pendant son séjour chez Apple, au cours duquel elle a servi un mandat de deux ans, Mendelovitz a notamment travaillé sur certaines des séries originales de la société “For All Mankind”, “Servant” et “Visible: Out on Television”. Avant cela, elle avait occupé des postes chez CBS et Sony.

Carolyn Cassidy, présidente des affaires créatives de la 20th Century Fox, a déclaré que les antécédents professionnels et personnels de Mendelovitz ont amené l’entreprise à la recruter.

“Michelle est la rare dirigeante dont l’expérience s’étend sur le réseau, le studio et le streamer, et elle possède une expertise et des relations profondes dans la communauté qui nous aideront alors que nous nous efforçons de fournir des dramatiques distinctives à toutes les plateformes … histoire intéressante personnellement qui informe son goût créatif. Elle a vécu à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis et raconte comment, en tant que fille d’immigrants, elle veut faire le pont entre les cultures et apporter de nouvelles voix à la télévision. C’est littéralement l’un des principes directeurs des 20e et était de la musique à nos oreilles. “

Mendelovitz elle-même n’a rien dit sur le fait de quitter Apple, mais a exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre sa nouvelle entreprise.

“20th est un studio synonyme de séries de haute qualité créées par certains des talents les plus dynamiques de l’entreprise. Je ne pourrais pas être plus ravi de rejoindre Carolyn et Jen dans leurs efforts pour nourrir et soutenir des idées créatives, repousser les limites et habiliter les écrivains à faire de leur mieux. “