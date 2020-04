Un Edge plus abordable avec un appareil photo 64MP (mise à jour)

Mise à jour, 16 avril 2020 (5 h 26 HE): Le Motorola Edge Plus retient le plus l’attention, mais le Motorola Edge standard devrait également être lancé plus tard cette année. Nous avons déjà vu des images et des spécifications divulguées via les développeurs XDA, et maintenant plus d’images sont apparues en ligne.

La première image (vue ci-dessus) vient via le leaker Ishan Agarwal et Pricebaba, et montre apparemment l’arrière du Motorola Edge. Nous obtenons un aperçu de la palette de couleurs unique ainsi que de ce qui semble être une disposition de triple caméra. On pense que le quatrième module est un capteur autofocus laser.

Nous avons également un autre aperçu de ce qui semble être le Motorola Edge via Mobilissimo (vu ci-dessus). La prise nous donne une image plus claire du boîtier de la caméra, ainsi que le texte à proximité du boîtier. Le texte révèle des résolutions de 64MP, 16MP et 8MP comme indiqué précédemment. J’espère donc que cela signifie que nous avons un combo normal / ultra-large / téléobjectif. Nous obtenons également une photo de l’avant du téléphone et diverses captures d’écran.

Les fuites précédentes indiquent que le téléphone aura un processeur Snapdragon 765, des capacités 5G, un écran à 90 Hz et une batterie de 4500 mAh.

Article original, 16 mars 2020: Le produit phare de Motorola Edge Plus a récemment fuité, destiné à offrir un chipset Snapdragon 865, une connectivité 5G et prétendument une configuration de triple caméra 108MP.

Ce n’est pas le seul appareil auquel nous devrions nous attendre, car nous avons également vu des preuves d’un téléphone milieu de gamme supérieur Motorola Edge. Maintenant, XDA-Developers a publié des images montrant cet appareil sous plusieurs angles.

Les images confirment plusieurs fonctionnalités clés, telles qu’un écran incurvé, un port pour casque, un port USB-C (comme vous vous en doutez) et un affichage perforé à 90 Hz. La prise ajoute que vous avez toujours des boutons de volume et d’alimentation ici, contrairement au Mate 30 Pro incurvé de manière similaire.

Nous obtenons également la confirmation d’une configuration de triple caméra comprenant un appareil photo primaire 64MP, un vivaneau ultra-large 16MP et un capteur téléobjectif 8MP. Les selfies sont censés être gérés par un tireur de 25 MP capable de prendre des clichés en pixels de 6 MP.

Sinon, la source de XDA rapporte que le téléphone prend également en charge la carte microSD, un capteur d’empreintes digitales intégré, deux haut-parleurs et aucune charge sans fil.

Les fuites antérieures indiquent un chipset Snapdragon 765, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4500 mAh. Il semble donc que le Motorola Edge fournira certainement beaucoup de puissance et de jus dans le niveau supérieur de milieu de gamme.

