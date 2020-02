Un gadget génial qui contrôle votre téléviseur et tout le reste avec Alexa ou votre téléphone est de 50 $ de réduction – .

Quel temps pour vivre. Vraiment. Je peux allumer ou éteindre les lumières dans presque toutes les pièces de ma maison sans toucher à un interrupteur. Je peux également atténuer les lumières ou même changer la couleur et créer l’ambiance dans les pièces où j’ai installé l’éclairage intelligent Philips Hue. Je peux prononcer une commande et mon Echo Show 5 me montrera qui est à la porte d’entrée. Je peux prononcer une autre commande et allumer ma climatisation. Je peux dire à mon système Sonos de commencer à jouer de la musique à l’étage ou à mon Roomba de commencer à nettoyer en bas. La seule chose que je ne peux pas faire, c’est contrôler tous les équipements de mon centre multimédia avec ma voix… ou plutôt, je ne pourrais pas jusqu’à ce que je trouve ce brillant petit gadget de maison intelligente.

Le Logitech Harmony Hub doit être l’un des appareils intelligents les plus cool que je possède. Il agit essentiellement comme un pont entre votre iPhone, iPad, appareil Android ou Alexa et toutes les choses que vous contrôleriez normalement avec une télécommande universelle Logitech Harmony. En d’autres termes, il transforme votre smartphone, votre tablette et votre voix en télécommandes universelles.

À l’heure actuelle, Amazon exécute deux offres différentes sur le hub Logitech Harmony que vous devriez absolument vérifier. Tout d’abord, vous pouvez économiser 30 $ sur un tout nouveau Harmony Hub qui se vend normalement 100 $. 69,99 $ est un prix fantastique pour quelque chose d’aussi cool que vous utiliserez tout le temps, mais vous pouvez économiser encore plus si vous optez pour une rénovation – les hubs Logitech Harmony renouvelés sont en vente dès maintenant sur Amazon pour aussi peu que 49,95 $ si vous renoncez Expédition Prime ou un peu plus de 51 $ avec Prime. Consultez la section «autres vendeurs» sur Amazon pour le prix le plus bas.

Il n’y a pas de pièces mobiles sur le Harmony Hub, il n’y a donc vraiment aucune raison d’avoir peur de la version renouvelée, surtout à ce prix exorbitant. De plus, s’il arrive et qu’il n’est pas à la hauteur, Amazon a une politique de retour sans questions qui vous permet de le retourner pour un remboursement complet dans les 90 jours. Nouveau ou renouvelé, cependant, c’est tellement génial de pouvoir contrôler votre téléviseur, votre lecteur Blu-ray, votre barre de son et tout le reste de votre équipement avec Alexa.

Source de l'image: Tero Vesalainen / Shutterstock

