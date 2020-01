Un guide définitif de tout ce qui affecte la durée de vie de la batterie du smartphone

Vous avez sans aucun doute vu ou lu de nombreux articles en ligne sur l’économie de la batterie. C’est un sujet populaire car personne n’aime attacher un téléphone au mur plusieurs fois par jour. Cependant, la plupart de ces articles vous donnent des idées sur ce qu’il faut essayer pour améliorer la durée de vie de votre batterie. Cette fois-ci, nous allons plutôt identifier toutes les différentes causes de la décharge de la batterie. Voici notre liste définitive de tout ce qui peut affecter la durée de vie de la batterie de votre smartphone.

La liste est en fait étonnamment longue et c’est probablement un bon indicateur de la raison pour laquelle tant de gens ont du mal avec l’autonomie de la batterie. Cependant, quand on y regarde plus en détail, tout peut être facilement emballé dans des problèmes de matériel ou de logiciel. Vous pouvez utiliser cette liste pour déterminer ce qui pourrait gâcher votre batterie, puis prendre les mesures appropriées pour essayer de le réparer.

Taille de la batterie

Galaxy Club

Nous allons commencer par l’influence la plus évidente sur la durée de vie de la batterie – la taille de la batterie elle-même. Tous les smartphones n’ont pas la même taille de batterie et c’est cette taille qui permet de déterminer la durée de votre téléphone avant d’atteindre zéro. Les batteries de smartphone sont généralement mesurées en milliampères-heures (mAh). Il s’agit principalement de mathématiques simples. Plus un téléphone a de mAh, plus il devrait théoriquement pouvoir durer. Cela ne fonctionne pas toujours de cette façon, mais c’est un bon point de départ.

Sur le haut de gamme, des produits phares comme le Samsung Galaxy Note 10 Plus et le Huawei Mate 30 Pro sont livrés avec des batteries gargantuesques de 4500 mAh. Pendant ce temps, les petits appareils comme le Pixel 4 (pas le XL) sont livrés avec seulement 2800 mAh. La plupart des poids lourds de la durée de vie de la batterie ont des batteries plus grandes que des plus petites.

Il y a une tonne de choses qui sont en corrélation avec la durée de vie de la batterie. Cependant, si vous ignorez d’autres variables, le téléphone avec la plus grande batterie passera la plus longue période entre les charges.

Afficher

Il existe quatre façons différentes dont un écran peut affecter la durée de vie de la batterie. Le premier est la taille, car les écrans plus grands ont plus de surface et nécessitent plus de puissance pour s’allumer. Bien sûr, les téléphones avec des écrans plus grands ont également généralement des batteries plus grandes, donc il y a un peu à faire.

La deuxième façon dont l’affichage d’un téléphone affecte la durée de vie de la batterie est la résolution. Certes, les différences ne sont pas énormes, mais elles sont objectivement mesurables. Les écrans avec une résolution de 1440p ont 77% de pixels de plus qu’un écran de 1080p et nécessitent une puissance de traitement supplémentaire (et donc plus de batterie) pour rendre ces pixels supplémentaires. Les fabricants OEM incluent parfois un mode 1080p sur un écran 1440p pour réduire la puissance de traitement et économiser la batterie.

Les écrans utilisent de loin le plus de batterie. Ils sont la pièce maîtresse de chaque smartphone.

La luminosité est une autre consommation d’énergie importante. Il s’agit également d’une simple déduction. Plus quelque chose est brillant, plus il nécessite de puissance. Cela dit, passer de 50% à 40% de luminosité est une différence assez négligeable par rapport à 80% à 20%.

Enfin, le taux de rafraîchissement de l’affichage est très important. Le taux de rafraîchissement représente le nombre de fois qu’un écran se rafraîchit chaque seconde et est mesuré en hertz (Hz). Certains téléphones plus récents ont des écrans à 90 Hz et 120 Hz qui rafraîchissent de 50 à 100% plus fréquemment que les écrans à 60 Hz standard. Cela nécessite tout un tas de puissance de traitement supplémentaire et exerce une pression supplémentaire sur la batterie de votre téléphone.

En relation: Test d’affichage du smartphone à 90 Hz: les utilisateurs peuvent-ils vraiment sentir la différence?

Les écrans consomment plus de batterie que tout autre composant individuel d’un appareil, car c’est la principale façon d’interagir avec un téléphone. C’est pourquoi la plupart des astuces pour économiser la batterie tournent autour des ajustements d’affichage. Cependant, réduire votre luminosité de quelques points de pourcentage ne fait pratiquement rien et la résolution n’a d’importance que si vous utilisez votre téléphone en permanence. Enfin, l’utilisation de thèmes sombres sur les écrans AMOLED ne fonctionne pas comme la plupart le pensent.

Connexions

Les connexions ont un impact énorme sur la durée de vie de la batterie. Les connexions les plus courantes sont le signal de votre téléphone portable, les données, le Bluetooth, le Wi-Fi et les services de localisation. Les connexions déchargent la batterie de différentes manières et la première est assez évidente. Si vous activez ces connexions et ne les utilisez pas, elles consomment inutilement de l’énergie au cours de la journée. Les optimisations matérielles et logicielles ont minimisé ce drain et ce n’est plus aussi mauvais qu’avant, mais c’est toujours un facteur.

De plus, un signal faible peut augmenter considérablement la décharge de la batterie. Celui-ci est souvent difficile à réparer. Votre appareil vérifie régulièrement la puissance du signal. Lorsque la réception est mauvaise, le téléphone vérifie plus fréquemment et cette vérification constante vide la batterie. Habituellement, cela ne se produit que dans certains types de bâtiments et dans de mauvaises zones de réception, mais si vous vivez (ou travaillez) dans l’un de ces endroits, cela peut être un problème constant et presque insoluble.

Chaque fois que votre téléphone se connecte à quelque chose, cela vous coûte la vie de la batterie.

Enfin, l’utilisation de ces connexions vide votre batterie. Si vous vous connectez en ligne et passez cinq minutes à télécharger un fichier, cela fait cinq minutes entières que votre téléphone utilise activement son matériel réseau. Il en va de même pour les appels vocaux, car votre téléphone active sa radio pendant toute la durée de l’appel.

Beaucoup de gens recommandent d’utiliser le mode avion pour désactiver toutes les connexions lorsque vous n’utilisez pas votre téléphone. Pour être honnête, cela n’économise pas autant de batterie et cela finit par être envahissant et ennuyeux. Nous vous recommandons de rester connecté au Wi-Fi à la maison (ou au travail) et de configurer vos applications pour mettre à jour, sauvegarder ou télécharger de nouvelles choses lorsque votre téléphone est sur un chargeur. Sinon, laissez simplement votre Bluetooth et votre GPS désactivés lorsque vous ne les utilisez pas.

Chipset

Le chipset importe plus que probablement toute autre chose ici, car il gère essentiellement tout le téléphone. Il y a plusieurs façons dont un chipset peut avoir un impact sur la batterie, surtout si vous jouez avec la vitesse d’horloge, les gouverneurs de CPU et la tension. Cependant, vous ne pouvez pas jouer avec ces choses sans root et la plupart des gens ne se mêlent pas de root.

Pour les utilisateurs réguliers, la première chose qui compte pour le chipset est sa génération. Chaque année, les puces deviennent plus petites, plus rapides et plus économes en énergie. Le Snapdragon 855 était plus rapide et plus économe en énergie que le Snapdragon 845, et le dernier chipset Qualcomm, le Snapdragon 865, représentera sans aucun doute un autre bond en avant. Il en va de même pour les SoC Kirin de Huawei, les puces Exynos de Samsung et le silicium de MediaTek. C’est un sujet assez complexe, mais l’explication super basique est que les chipsets plus récents peuvent faire le même travail que les chipsets plus anciens, sauf plus rapidement, avec moins de consommation d’énergie et avec moins de chaleur. Toutes ces choses affectent la durée de vie de la batterie.

Un chipset amélioré est beaucoup plus important que beaucoup de gens ne le pensent.

Le modèle du chipset est également important. Le Pixel 3a XL a été l’une des grandes surprises en termes d’autonomie de la batterie en 2019. Cela est dû en partie au Snapdragon 670, une puce moins puissante réglée pour la durée de vie de la batterie plutôt que pour des performances comme le Snapdragon 855. À l’autre extrémité de la échelle, le Snapdragon 855 Plus est une version overclockée du 855 régulier et il utilise plus de puissance.

Les mises à jour du chipset sont souvent négligées lorsque l’on parle de nouveaux smartphones, car beaucoup de gens ne regardent que les performances brutes. Cependant, l’efficacité, la taille et les améliorations de la chaleur sont sans doute plus importantes que les performances brutes de nos jours.

Caméra

L’appareil photo est l’un des composants matériels les plus importants d’un téléphone. Cependant, il a également la capacité de décharger un peu la batterie. La première et la plus évidente raison est qu’il s’agit d’un matériel distinct. Il a besoin de puissance pour fonctionner, surtout s’il a des pièces mobiles comme les appareils photo multi-ouvertures de Samsung ou la caméra avant motorisée des téléphones OnePlus plus récents.

Cependant, la grande majorité de la batterie déchargée provient de l’utilisation de l’écran et du processeur. Votre écran est nécessaire en tant que viseur et certains fabricants OEM augmentent même la luminosité de l’écran en mode appareil photo. De plus, chaque smartphone moderne a au moins un certain post-traitement et cela nécessite également une puissance de traitement supplémentaire. Ceci est encore amplifié par des fonctionnalités d’appareil photo uniques comme le triple tir de LG sur le LG V40 ou Night Sight sur les appareils Pixel.

Les personnes qui utilisent l’appareil photo de manière excessive ont souvent une durée de vie de la batterie inférieure à la moyenne.

La vidéo consomme encore plus de batterie. Le processeur doit prendre entre 30 et 60 photos par seconde en fonction de la fréquence d’images de la vidéo et il doit également éventuellement les assembler ensemble. Bien sûr, la résolution est importante ici, car de nombreuses caméras peuvent prendre des photos en résolution 4K, ce qui est encore plus difficile pour le processeur et, par conséquent, encore plus difficile pour la batterie.

Les obturateurs déchargent leurs batteries beaucoup plus rapidement que les personnes qui n’utilisent pas leur appareil photo très souvent. De plus, les applications fortement tributaires de l’appareil photo, comme Snapchat, peuvent entraîner une plus grande décharge de la batterie avec une utilisation prolongée en raison de leur utilisation excessive de l’appareil photo.

Autre matériel

Je le répare

Fondamentalement, n’importe quel morceau de matériel sur un téléphone vide la batterie dans une certaine mesure pendant son utilisation. Il y a une tonne d’exemples. La puce Soli de Google sur les téléphones de la série Pixel 4 est toujours activée et attend vos signaux manuels. Le Moto X d’origine avait un cœur de processeur séparé qui fonctionnait toujours pour écouter vos commandes vocales. Non seulement cette technologie supplémentaire entraîne une plus grande décharge de la batterie, mais son inclusion peut également conduire à des batteries plus petites en raison de l’espace limité.

Il existe également d’autres facteurs qui affectent chaque téléphone. Vous ne penseriez pas qu’un moteur à vibration entraînerait autant de décharge de la batterie. Cependant, si vous faites partie de ces personnes qui reçoivent des centaines de notifications par jour, c’est des centaines de fois que le moteur de vibration fonctionne.

Pensez-y, combien de fois votre téléphone vibre ou fait du bruit par jour? Par semaine? Par an? Cela s’additionne avec le temps.

Il en va de même pour les enceintes. Chaque fois que vous regardez une vidéo, écoutez de la musique, laissez vos tonalités de notification ou utilisez le téléphone pour un appel téléphonique. Vous pouvez économiser de la batterie en gardant tout en sourdine, mais où est le plaisir? Parfois, l’effet sur la batterie n’est pas important, mais comme pour tout, plus vous l’utilisez, plus elle utilise d’énergie.

De manière générale, la quantité de drain réelle est directement corrélée à la fréquence à laquelle ces choses voient l’utilisation. La puce Soli du Pixel 4 XL ne peut pas décharger la batterie si elle n’est pas allumée. De plus, parfois, la fuite de puissance est si minime qu’elle n’aura jamais d’importance de toute façon. Par exemple, Samsung estime qu’une charge complète du S Pen nécessite 0,5 mAh, soit environ 1/9 000ème de la batterie du Note 10 Plus.

Température et âge

La durée de vie de la batterie du smartphone est fortement affectée par la température et l’âge. Les batteries fonctionnent mieux lorsqu’elles sont neuves et fonctionnent à température ambiante. Cependant, parce que les téléphones chauffent pendant leur utilisation et que le temps passe pour l’éternité, ces deux choses affectent éventuellement la durée de vie de votre batterie. En fait, l’âge est la principale raison pour laquelle la durée de vie de votre batterie diminue à mesure que votre téléphone vieillit.

Vous économisez une ou deux secondes sur la capacité maximale de la batterie de votre téléphone à chaque fois que vous le chargez. Les batteries utilisent des réactions chimiques pour stocker et traiter l’énergie et aucune réaction chimique n’est infinie. La méthode a été optimisée comme un fou, cependant, et c’est pourquoi les batteries durent aussi longtemps qu’elles le font. De plus, les batteries perdent de leur capacité même si vous ne les utilisez pas. Popular Mechanics a un excellent article sur la question ici.

Laisser votre téléphone dans une voiture chaude ou l’utiliser pendant la charge n’est vraiment pas bon pour la durée de vie de votre batterie à long terme.

La température est un peu plus délicate. Les batteries froides ont des capacités inférieures (rappelez-vous, nous avons affaire à des produits chimiques ici) tandis que les batteries plus chaudes offrent de meilleures performances. Cependant, trop de temps passé à des températures extrêmes peut entraîner une dégradation permanente de la batterie au fil du temps. Battery University affirme que les batteries modernes au lithium fonctionnent de manière optimale à environ 68F. Cependant, la plupart des gens ne peuvent pas contrôler la température toute leur vie, ce problème est donc plus ou moins inévitable. La bonne nouvelle, cependant, est que les OEM ont optimisé la charge et la charge rapide à un point où les utilisateurs ont peu d’occasions de vraiment gâcher les choses.

Vous pouvez utiliser quelques astuces pour éviter une dégradation excessive due à la chaleur et à l’âge. Cependant, même avec les meilleures pratiques, la règle générale est que vous perdez environ 20% de la capacité de votre batterie après environ 1 000 charges. Vous pouvez éviter une dégradation excessive en n’utilisant pas votre téléphone pendant qu’il se charge, en le rechargeant moins souvent (sélectionnez des téléphones avec une autonomie de batterie super longue plutôt qu’une charge ultra rapide), et ne jouez pas à des jeux lourds qui chauffent votre téléphone pendant des périodes excessivement longues de temps.

Applications actives

Croyez-le ou non, le logiciel du téléphone peut gâcher la durée de vie de votre batterie de différentes manières. La manière la plus évidente est lors d’une utilisation active. Certaines applications utilisent simplement beaucoup plus d’autonomie que d’autres et l’utilisation de ces applications a un impact énorme sur la durée de vie de votre batterie au cours d’une journée moyenne.

Les applications GPS, les applications d’appareil photo et les applications qui nécessitent de grandes quantités de transfert de données utilisent plus de batterie que quelque chose comme une application de lancement ou une calculatrice. Snapchat, par exemple, utilise le GPS, votre appareil photo et de grandes quantités de données, ce qui affectera la durée de vie de la batterie beaucoup plus qu’une application de navigateur de fichiers, par exemple.

Les applications qui utilisent plusieurs composants matériels pour fonctionner utilisent généralement plus de batterie que celles qui n’en utilisent pas.

Les jeux mobiles utilisent également plus de batterie que la plupart des applications. Tous nécessitent le processeur et le processeur graphique pour rendre les graphiques, contrôler l’IA du jeu et jouer au jeu lui-même. De plus, les jeux mobiles d’aujourd’hui nécessitent souvent une connexion de données et, bien sûr, l’affichage de votre téléphone. Fait amusant, Pokémon Go a été le premier jeu mobile capable d’utiliser à la fois votre GPS, Bluetooth, appareil photo, écran et données. Son existence même a doublé les ventes de batteries.

Plus vous utilisez d’applications et de jeux gourmands en batterie, plus la durée de vie de votre batterie est mauvaise. Cela produit un peu de problème pour les utilisateurs finaux. Vous pouvez utiliser votre téléphone comme vous le souhaitez, mais vous perdez en quelque sorte la possibilité de vous plaindre si vous jouez à Call of Duty: Mobile pendant deux heures par jour. Cela dit, ces problèmes sont atténués au fil du temps, car les processeurs deviennent plus rapides et plus économes en énergie. La seule façon d’économiser la batterie ici est simplement de ne pas utiliser ces types d’applications ou de passer à des chipsets plus modernes.

Applications passives

Bien sûr, tout ce qui précède ne s’applique qu’aux applications que vous utilisez activement. Un problème complètement distinct est l’ensemble des applications et des services qui s’exécutent passivement. Les types d’applications dont nous parlons sont les lecteurs de podcast, les applications musicales et bien d’autres. Ces applications fonctionnent même lorsque l’écran du téléphone est éteint et peuvent fonctionner pendant des heures à la fois.

Il ne faut pas un spécialiste des fusées pour comprendre pourquoi ces batteries se vident. Votre téléphone est actif même s’il est dans votre poche. De plus, comme la plupart des gens diffusent de la musique et des podcasts, ces applications utilisent également des données. Heureusement, ces applications sont fortement optimisées, de sorte que la décharge de la batterie est minime en courtes rafales. Cependant, certaines personnes écoutent de la musique pendant des heures et les podcasts sont généralement de 30 à 60 minutes chacun. L’utilisation de la batterie s’accumule au fil du temps.

Certains autres exemples incluent les applications torrent, les applications météo si elles sont configurées pour se mettre à jour en permanence, les applications de suivi de la condition physique et, fondamentalement, toute application que vous utilisez activement sans écran. Ils ne font généralement pas une énorme brèche isolément, mais si vous en utilisez beaucoup à la fois ou pendant une très longue période, la durée de vie de votre batterie en pâtira.

Système d’exploitation et tâches en arrière-plan

Enfin, nous arrivons sans doute au logiciel le plus important pour la durée de vie de la batterie – le système d’exploitation lui-même. Le système d’exploitation peut aspirer (ou économiser) la durée de vie de votre batterie de différentes manières, car il contrôle tout sur votre appareil. D’une manière générale, il n’y a pas de moyen spécifique pour l’OS de décharger la batterie, car tout ce qu’il fait affecte la batterie dans une certaine mesure. Cependant, nous avons déjà vu des systèmes d’exploitation échapper à tout contrôle, utiliser beaucoup trop de CPU et brûler de l’énergie comme aucun autre, donc c’est certainement possible.

Les systèmes d’exploitation et l’autonomie de la batterie fonctionnent de la même manière que les chipsets CPU. Les versions plus récentes sont généralement plus optimisées, permettent de travailler plus rapidement et utilisent moins de batterie tout en le faisant. De plus, la plupart des systèmes d’exploitation introduisent de nouvelles fonctionnalités pour contrôler la décharge de la batterie, contrôler l’utilisation des applications et optimiser d’autres choses pour consommer moins de batterie. La liste de toutes les différentes optimisations dans Android est impossible à répertorier ici en raison du nombre considérable d’entre elles.

Le système d’exploitation repose également sur un nombre incalculable de tâches d’arrière-plan essentielles. Les tâches d’arrière-plan étaient un porc de batterie beaucoup plus important jusqu’à ce que les versions modernes d’Android optimisent le processus.

Les tâches en arrière-plan déchargent la batterie de deux manières principales. Le premier est de réveiller votre appareil afin d’envoyer une requête ping aux processus dont le processus a besoin et le second est l’utilisation des données. La mise à jour de votre application météo en arrière-plan envoie une requête ping à ses serveurs et réveille votre téléphone, utilisant ainsi la batterie. Aucun processus n’utilise une tonne de batterie la plupart du temps. C’est le fait que votre téléphone a probablement des dizaines de ces processus d’arrière-plan en cours d’exécution qui pose problème.

Les tâches et les processus d’arrière-plan ne sont plus le problème qu’ils étaient autrefois grâce au mode Doze et à la batterie adaptative.

Ceux-ci sont fonctionnellement impossibles à traiter à moins d’avoir un accès root. Même dans ce cas, les utilisateurs root ne peuvent pas faire grand-chose. La raison en est que les tâches en arrière-plan sont l’épine dorsale de la capacité d’Android à effectuer plusieurs tâches de sorte que la plupart des applications ont la capacité de fonctionner en arrière-plan même lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Vous ne pouvez pas vraiment changer le fonctionnement du système d’exploitation, donc la seule chose que vous pouvez vraiment faire est de désinstaller les applications capricieuses si elles vous posent une tonne de problèmes.

Android lui-même traite les tâches d’arrière-plan mieux que tout ce que vous pouvez faire de toute façon. Le mode somnolence regroupe les tâches en arrière-plan à certains moments et les arrête autrement. De plus, Adaptive Battery arrête les tâches d’arrière-plan des applications que vous n’utilisez pas très souvent. Les OEM ajoutent également des modes d’économie de batterie supplémentaires si intenses que cela affecte parfois le fonctionnement des applications. Android et les OEM laissent plus ou moins le contrôle de vos mains.

Il y a tellement de choses qui contrôlent ou déchargent votre batterie qu’il est presque impossible de les optimiser. En conséquence, il y a beaucoup de contes de vieilles femmes et de légendes urbaines sur la décharge de la batterie, ce qui la cause et ce qui l’empêche.

Vous pouvez entendre certaines personnes vous dire simplement que la meilleure façon de ne pas décharger la batterie est de ne pas utiliser le téléphone. Cependant, comme nous l’avons dit plus tôt, les batteries au lithium perdent de toute façon leur charge et leur capacité au fil du temps, donc peu importe ce que vous faites, la batterie de votre téléphone va se décharger d’une manière ou d’une autre.

La meilleure façon d’économiser la batterie n’est pas d’adhérer à une ancienne liste de trucs périmés qui ne fonctionnent pas assez bien s’ils fonctionnent même du tout. C’est également une mauvaise idée de prendre des conseils qui changent complètement la façon dont vous aimez utiliser votre téléphone. La meilleure façon d’économiser la batterie est de comprendre d’où vient votre drain et d’essayer de le réparer à la source. Avec un peu de chance, avec l’aide de ce guide, vous pouvez faire exactement cela et marquer une autonomie de batterie exceptionnelle comme moi. Bonne chance!

