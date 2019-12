Un héros mort à la fin de "Endgame" serait de retour avec une grande cure de jouvence dans MCU Phase 4 – .

Avengers: Fin de partie nous a apporté de nombreuses réponses aux questions que nous avions après Infinity War, mais il en a soulevé plusieurs autres dans le processus et a suscité une controverse sur les règles de voyage dans le temps dans le MCU. Les fans se demandent toujours si Captain America a pris sa retraite dans le passé de la chronologie principale du MCU, ou a engendré une branche alternative, même si Marvel a réglé la question pour de bon – il est dans une chronologie différente selon le studio. Mais Marvel n'a pas été aussi rapide à fournir des réponses à toutes les nouvelles Fin du jeu mystères car ils pourraient gâcher les titres de la phase 4. Une nouvelle rumeur fournit maintenant des détails intéressants sur un personnage Marvel bien-aimé qui est resté mort à la fin de Fin du jeu. Apparemment, non seulement il fera une apparition dans les films de la phase 4, mais Marvel travaillerait sur une cure de jouvence massive pour ce héros particulier.

Marvel a confirmé il y a environ un mois que Loki reviendrait aux films Marvel dès 2021, lorsque Docteur Strange dans le multivers de la folie premières – voici les commentaires de Kevin Feige:

La sorcière écarlate sera un personnage clé dans ce film, et Feige souligne que le Loki la série sera également liée. «Je ne suis pas sûr que nous ayons déjà reconnu cela auparavant», dit-il. "Mais c'est le cas."

Ce que nous savons à la fin de Fin du jeu est que la mort de Loki, survenue au début Infinity War bien avant le snap, c'est définitif. Hulk a seulement ramené les êtres vivants qui ont été arrachés à l'existence, sans rien changer d'autre. Il a essayé de ressusciter Natasha, mais ce n'était pas possible.

Cependant, le film nous donne également un tout nouveau Loki, que nous appelons 2012 Loki. Ce héros – eh bien, il est toujours un méchant à ce moment-là – a attrapé le Tesseract que les Avengers tentaient de récupérer du passé puis s'est échappé.

L'acteur de Loki, Tom Hiddleston, a confirmé il y a quelques mois sur Stephen Colbert The Late Show que le Loki la série expliquera tout:

Dans les années depuis Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie, qui est sorti ce printemps, deux questions ont été posées: Loki est-il vraiment mort, et que fait Loki avec ce cube? Et cette série répondra à ces deux questions.

Cela nous amène à la nouvelle rumeur de Loki qui dit que Marvel cherche à remplacer Hiddleston par un acteur plus jeune pour l'avenir du MCU. C'est parce que selon Nous avons couvert sources, Loki sera transformé en la version d'enfance de lui-même à un moment donné dans Thor: Amour et tonnerre, et il restera sous cette forme dans les projets futurs:

Pour clarifier, Hiddleston sera en (Amour et tonnerre) également, mais le film l'écrira dans un avenir prévisible en le faisant coincer en tant que Kid Loki susmentionné. Cela ne signifie pas qu'il est parti pour de bon, mais nous entendons qu'il y a un sentiment parmi les initiés de l'industrie qu'il en a plus ou moins fait avec le MCU à ce stade.

Dans la chronologie du MCU Phase 4, Docteur étrange 2 (7 mai 2021) précède Thor 4 (6 novembre 2021), ce qui signifie que Loki de Hiddleston apparaîtra dans au moins deux films MCU supplémentaires si ce rapport est exact.

Bien que ce soit encore une rumeur, je vous rappelle que Marvel travaille également soi-disant sur une équipe de Young Avengers, selon divers rapports, qui pourraient bénéficier de l'ajout d'une version jeune de Loki. 2012 Loki est peut-être encore un méchant, mais le MCU a prouvé que Loki a le potentiel pour devenir un héros et un vengeur plutôt qu'un antagoniste.

