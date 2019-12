Un homme de Boston vole un camion rempli de 10 000 $ de homards, bien sûr – .

Autour de ces parties – et par «ces parties», je veux dire Internet – nous aimons nous moquer du «Florida Man» toujours fiable pour nous avoir béni avec certaines des informations les plus bizarres et inimaginables que nous ayons jamais vues. Un homme de Floride a tout fait, allant du signalement du vol de ses propres drogues illégales à l'usurpation de l'identité d'un flic, puis à la tentative d'arrestation d'un véritable détective infiltré. L'homme de Floride est le cadeau qui ne cesse de donner.

Mais aujourd'hui, je voudrais vous présenter un nouveau type d'homme. Il ne fait pas les gros titres très souvent, mais quand il le fait, il fait très certainement sensation. Je parle bien sûr de l'homme de Boston.

Comme WBZ NewsRadio rapporte, un homme de Boston – qui n'était pas nommé dans le rapport initial et dont l'anonymat ne fait que renforcer sa légende – a volé un camion-caisse qui était en train d'être chargé de homards tôt jeudi matin à Charlestown. L’homme a sauté sur le siège conducteur du camion et a filé avec au moins 10 000 $ de délicieux fruits de mer.

De manière hilarante, les premières personnes à poursuivre le suspect ont été les employés de la société de homard qui ont sauté dans un deuxième camion de transport de homard et sont restés sur sa queue. Le suspect aurait alors heurté délibérément le deuxième camion, désactivant peut-être son propre véhicule. Les employés ont pu le tirer de la cabine du camion qu'il avait volé et l'ont détenu jusqu'à ce que des agents des forces de l'ordre arrivent sur les lieux.

Ses charges comprennent désormais le vol d'un véhicule à moteur ainsi que la batterie avec une arme dangereuse grâce à sa décision de claquer le camion dans le véhicule de ses poursuivants. Ceci, mes amis, peut être le premier de nombreux contes dans la saga de Boston Man. Espérons tous beaucoup plus.

Source de l'image: Richard Gardner / Shutterstock