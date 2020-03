Un iPhone 9 Plus arrive-t-il également bientôt? La fuite iOS 14 dit oui!

La rumeur veut qu’Apple prépare un modèle d’iPhone économique – surnommé officieusement l’iPhone 9 – pour remplacer l’iPhone 8 actuel tout en offrant à plus de personnes un ticket pour l’écosystème. Bien qu’Apple n’ait pas réellement confirmé cette rumeur, il semble qu’une version précoce de l’ingénierie inverse du prochain firmware iOS 14 déborde tous les grains.

Selon un rapport de ., il semblerait qu’Apple ne libère pas seulement l’iPhone 9, mais il lancera également un modèle iPhone 9 Plus. Cela aurait absolument du sens puisque le nouveau modèle remplace la gamme iPhone 8, et c’est la façon dont Apple a fait les choses dans le passé. Sur la base des résultats, les nouveaux téléphones ressembleront étroitement à leurs prédécesseurs avec un écran LCD de 4,7 pouces pour l’iPhone 9 et un écran LCD de 5,5 pouces pour l’iPhone 9 Plus. Les deux modèles conserveront également le bouton d’accueil emblématique avec Touch ID intégré au lieu de Face ID.

Alors, où est la mise à niveau? Tout est à l’intérieur! Il est supposé que les deux modèles seront équipés du dernier et du meilleur processeur d’Apple, l’A13, qui se trouve également dans l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro. Le processeur plus rapide et le prix moins cher rendront certainement le nouvel iPhone d’entrée de gamme attrayant pour ceux qui ont conservé des modèles plus anciens.

Les utilisateurs pourront utiliser Apple Pay et la fonction Express Transit, qui n’est pas disponible sur certains iPhones plus anciens. Les nouveaux modèles pourront également numériser des tags NFC en arrière-plan, ce qui n’est possible qu’avec l’iPhone XR, l’iPhone XS et l’iPhone 11 et non l’iPhone 8 ou l’iPhone X.

Vous devriez également noter que, alors que nous parlions des appareils selon la rumeur comme “iPhone 9” et “iPhone 9 Plus”, Apple pourrait finir par les appeler “iPhone SE 2” et “iPhone SE 2 Plus” ou quelque chose de complètement différent au lancement.