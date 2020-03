Un iPhone avec un objectif périscope pourrait considérablement augmenter le zoom optique

L’un des modèles d’iPhone qui arrivera dans deux ans d’ici 2022 comportera un objectif “périscope”, selon les informations partagées aujourd’hui par l’analyste Apple Ming-Chi Kuo, qui donne souvent un aperçu précis des plans d’Apple.

2022 est loin, mais la technologie de l’objectif périscope est déjà intégrée dans certains smartphones sur le marché, ce qui nous donne une idée de ce que nous pouvons attendre de la fonction ‌iPhone‌ lors de son lancement. Un objectif périscope offre des capacités de zoom optique qui ne seraient pas possibles autrement dans un appareil photo de smartphone, permettant un zoom optique 5x ou même 10x.

Avant tout, Kuo a très peu de choses à dire sur les plans d’Apple pour un objectif périscope, avec des informations limitées à une phrase: “Le nouveau 2H22 ‌iPhone‌ comportera un périscope.” En raison du manque d’informations, nous n’avons aucune idée pour l’instant de ce que l’objectif périscope d’Apple pourrait être capable, à part une augmentation des capacités de zoom optique.

À l’heure actuelle, les modèles haut de gamme d’Apple 11 iPhone et Pro Max d’Apple sont équipés d’un téléobjectif capable de zoomer 2x, mais un objectif périscope ira encore plus loin.

Fonctionnement d’une lentille périscope

La façon dont Apple prévoit de mettre en œuvre un objectif périscope n’est pas claire, mais en général, la technologie utilise un prisme ou un miroir pour réfracter la lumière sur le capteur de l’objectif à des fins d’agrandissement, avec la mécanique de l’objectif intégrée à l’intérieur du smartphone au lieu du à l’extérieur comme un zoom traditionnel pour un reflex numérique.

L’objectif périscope 5x du Huawei P30 Pro à partir d’un démontage iFixit

La technologie d’objectif Periscope a suffisamment évolué pour que dans les smartphones, les objectifs soient compacts et suffisamment petits pour tenir dans un boîtier d’objectif normal et ne prennent même pas trop de place à l’intérieur. Selon la construction du téléphone et l’espace interne disponible, un objectif périscope pourrait théoriquement être assez long, permettant des niveaux impressionnants de zoom optique.

Un autre regard à l’intérieur du Huawei P30 Pro et de son objectif périscope

Zoom optique vs numérique

Le téléobjectif du ‌iPhone‌ est limité au zoom optique 2x, mais le zoom numérique est disponible jusqu’à 10x. Les capacités de zoom optique utilisent l’objectif pour capturer une image en gros plan, de sorte que les photos prises avec le zoom optique restent nettes et claires.

Le zoom numérique consiste essentiellement à recadrer une image prise avec un objectif à angle plus large, ce qui entraîne un flou et des artefacts qui rendent souvent la photo indésirable en raison du manque de détails.

Les iPhone 11 et 11 Pro offrent un zoom 0,5x (objectif ultra grand angle) et un zoom 1x (objectif grand angle) aux côtés du téléobjectif 2x. Avec un objectif périscope, Apple augmenterait probablement les capacités du téléobjectif pour lui permettre de zoomer plus de 2x.

L’objectif périscope serait probablement limité au téléobjectif, car cette technologie fonctionne mieux dans une situation d’objectif unique. Vous auriez donc une seule caméra qui peut zoomer très loin aux côtés d’autres caméras grand angle et ultra grand angle plus standard.

Smartphones existants avec objectifs périscope

Les lentilles de style périscope pour des capacités avancées de zoom optique sont actuellement à la mode, et plusieurs fabricants ont mis en œuvre la technologie. Le principal concurrent d’Apple, Samsung, vient de présenter le Galaxy S20 Ultra avec des capacités de zoom optique hybride 10x.

Huawei est sorti avec le P30 Pro, qui offre également un zoom optique vrai 5x et un zoom optique hybride 10x, et la rumeur veut que la société travaille sur un P40 Pro qui a des capacités de zoom optique vrai 10x encore plus avancées. Oppo prévoit également un smartphone avec zoom optique 10x.

Zoom optique hybride Huawei P30 Pro 10x via DxOMark

Samsung appelle la fonctionnalité de zoom dans le S20 Ultra “Space Zoom” et il permet un zoom numérique jusqu’à 100x. L’objectif périscope lui-même utilise un téléobjectif 4x plié combiné à un capteur de 48 mégapixels, qui peut permuter entre le zoom 4x et 10x. La fonction de zoom de Samsung est techniquement une option hybride car elle utilise un recadrage de capteur pour le zoom 10x.

La capacité de zoom 100x utilise une technologie de zoom numérique qui, à notre avis, fonctionnait assez bien jusqu’à 30x, mais n’est pas particulièrement utile à 100x. Apple, comme Samsung, pourrait combiner le zoom numérique avec le zoom optique pour un effet similaire.

Jusqu’à présent, les objectifs zoom périscope dans les smartphones qui sont vraiment 10x ne semblent pas être disponibles, mais la technologie est certainement sur le point de être lancée, et la rumeur selon laquelle le P40 Pro de Huawei pourrait être le premier avec un zoom optique 10x. La technologie devrait être encore plus avancée au moment où Apple sera prêt à l’intégrer dans un smartphone en 2022.

Brevets Apple pour la technologie des lentilles Périscope

Apple a breveté une technologie liée aux objectifs périscopiques des appareils photo des smartphones, c’est donc certainement quelque chose que la société a expérimenté et envisagé.

Un brevet de 2016, par exemple, décrit un système d’objectif de téléobjectif plié qui comprend plusieurs objectifs avec pouvoir réfringent et un élément de pliage de trajet de lumière sous la forme d’un miroir.

Selon la description incluse dans le brevet, la lumière serait canalisée dans l’appareil photo à travers un objectif principal, rebondir sur le miroir inclus dans le smartphone, puis serait envoyée à un objectif secondaire qui se déplace de haut en bas à des fins de zoom dans.

