Un iPhone sans port commence à avoir beaucoup de sens

Récemment, plusieurs reportages sur Apple se sont subtilement prêtés à l’idée que l’iPhone d’Apple pourrait un jour ne pas avoir de ports. Apple a une relation compliquée avec les ports de son iPhone, un facteur que les spectateurs et les haineux rappellent souvent. Célèbre, Apple a choisi d’abandonner le connecteur 30 broches de l’iPhone au profit de son plus petit Lightning Dock. Non seulement le fait d’éviter la station d’accueil à 30 broches a économisé beaucoup d’espace à la base de l’iPhone, mais il a également ouvert la voie au deuxième changement d’Apple, et sans doute plus controversé, en se débarrassant de la prise casque.

À l’époque, les deux décisions ont été accueillies avec beaucoup de recul et de tollé. Apple n’a pas aidé sa cause en facturant aux gens 25 $ pour un adaptateur afin qu’ils puissent continuer à utiliser leurs anciens accessoires à 30 broches. Heureusement, Apple a appris de son erreur avec la prise casque, choisissant d’inclure l’adaptateur avec de nouveaux iPhones.

Mais qu’en est-il des ports? Cela pourrait-il arriver? Eh bien, plusieurs articles récents ont suggéré que ce n’était peut-être pas la pire idée au monde … Rien de ce que je vais présenter ne prouve le concept ou ne confirme qu’Apple le fera jamais, mais l’idée n’est pas aussi farfelue que vous le pensez.

L’UE et la tarification standardisée

Fin janvier, l’Union européenne a voté massivement en faveur d’une norme de tarification commune. C’est un geste conçu pour réduire le gaspillage et empêcher les gens d’acheter de nouveaux chargeurs avec chaque appareil. Cela pourrait également signifier que les gens n’auraient pas besoin de maintenir un arsenal de plusieurs chargeurs différents pour plusieurs appareils. L’UE avait auparavant poussé un accord volontaire avec l’industrie, qui avait réduit la variété des chargeurs, mais n’avait pas créé l’uniformité.

Mais quel meilleur niveau de charge pourriez-vous demander que la charge sans fil? Si l’UE veut normaliser la charge, pourquoi ne ferions-nous pas simplement disparaître les fiches et les câbles et laisser à la place tout le monde utiliser des tapis de charge sans fil qui peuvent charger un certain nombre d’appareils tels que les téléphones, les écouteurs et les montres intelligentes? Bien sûr, Apple permet déjà aux utilisateurs de recharger l’iPhone sans fil, et c’est également une fonctionnalité disponible avec les AirPod plus récents. Si c’est le gaspillage et le recyclage qui vous inquiètent, le chargement sans fil serait certainement utile. Le chargement sans fil nécessite évidemment toujours un câble et une prise de courant, cependant, le tapis est généralement stationnaire, pas soumis à la même usure que les câbles Lightning, de sorte qu’ils durent beaucoup plus longtemps. Apple pourrait également cesser d’envoyer des fiches et charger des câbles avec ses produits. Imaginez à quel point une boîte iPhone pourrait être petite si elle n’incluait pas d’adaptateur mural …

En abandonnant la charge filaire dans l’iPhone, Apple pourrait réduire considérablement les frais d’expédition, la taille de la boîte de l’iPhone et le nombre de câbles et d’adaptateurs Lightning achetés, cassés et remplacés par les clients. Gagnez gagnant-gagnant! (Nous aurons bientôt l’audio, ne vous inquiétez pas)

Récupération par voie aérienne

Il y a quelques jours à peine, des preuves ont été découvertes dans la version bêta d’iOS 13.4, ce qui suggère qu’Apple pourrait travailler sur une solution de récupération en direct pour iPhone. La récupération du système d’exploitation permettrait aux utilisateurs de restaurer des appareils iOS sans avoir à les connecter physiquement à un ordinateur. C’est une fonctionnalité établie de longue date sur les ordinateurs Mac d’Apple, où vous pouvez restaurer un appareil en téléchargeant à nouveau macOS et en restaurant vos données à partir d’une sauvegarde iCloud / Time Machine, sans avoir besoin d’un autre appareil.

Ceci est également important car actuellement, l’iPhone a besoin d’un connecteur pour que le téléphone puisse être restauré en le connectant à un Mac, une solution over-air intégrée à iOS résoudrait ce problème. Une raison de moins pour que l’iPhone ait besoin d’un port.

Le FBI

Les luttes récentes (et de longue durée) d’Apple avec le FBI sont bien documentées. Le FBI aimerait une porte dérobée vers les appareils iOS, Apple ne le voudrait pas. Coincé au milieu des deux, se trouve une zone grise d’exploitation par des tiers, des hacks de jailbreak Bootrom et des entreprises comme Cellebrite qui prétendent pouvoir contourner la sécurité iOS. En effet, de nombreux arguments contre l’appel du FBI pour une porte dérobée, affirment que le FBI n’en a pas besoin car il peut amener des tiers à faire le travail pour eux. Cellebrite, Checkm8 et GrayKey de Grayshift ne sont que trois exemples. Mais toutes ces solutions nécessitent un port physique pour se connecter à votre iPhone. Quelle meilleure façon d’empêcher quiconque (y compris le FBI) ​​d’essayer de dissimuler votre sécurité iOS, qu’en supprimant la seule chose dont ils ont besoin pour se connecter à votre iPhone?

Personnellement, je pense que c’est l’une des raisons les plus intéressantes et les plus convaincantes pour lesquelles Apple doit penser à abandonner les ports de son iPhone.

l’audio

Oui, je sais, le connecteur Lightning est également un connecteur audio, et nous en avons besoin pour les écouteurs. Sauf que l’un des produits les plus populaires d’Apple est son AirPod sans fil. Le passage à l’audio sans fil au cours des dernières années a été phénoménal, et l’élan ne montre aucun signe de ralentissement. L’avenir de l’audio, et en fait l’avenir de toutes les technologies du monde, est sans fil, et avouons-le, Apple n’a jamais hésité à prendre une longueur d’avance en ce qui concerne ce genre de chose. Même si l’audio sans fil n’est pas aussi abordable pour beaucoup, vous pouvez être sûr qu’Apple est un candidat idéal pour abandonner complètement l’audio filaire.

Quand Apple s’est débarrassé de la prise casque, ses motivations étaient claires. Il ne pouvait plus justifier un port à usage unique qui occupait autant d’espace dans l’iPhone mais ne servait qu’un seul objectif. Le connecteur Lightning prend certes moins d’espace que le connecteur 30 broches, mais plus d’espace qu’il ne le ferait s’il n’existait pas. Le retrait du connecteur Lightning pourrait, du point de vue de la conception, ouvrir la voie à une batterie plus grande, à un système de haut-parleurs amélioré ou à une meilleure étanchéité.

Quelques plis

Il y a cependant quelques éléments à prendre en considération pour Apple. Comme mentionné, retirer la capacité audio filaire d’un iPhone serait un gros problème et bouleverserait beaucoup de gens. Apple devrait s’assurer que suffisamment de personnes avaient suffisamment accès à des solutions audio sans fil abordables et de bonne qualité avant de franchir le pas.

Il existe également des bizarreries de sécurité et de maintenance. Par exemple, si retirer la station d’accueil Lightning pouvait réduire le risque d’atteintes à la sécurité de tiers néfastes, cela réduirait également les capacités d’Apple en matière d’exécution de tests de diagnostic et de récupération des données de votre iPhone. Chaque fois que vous rendez un objet plus difficile d’accès, vous augmentez également le risque qu’il puisse être perdu à jamais. À titre d’exemple, l’une des raisons pour lesquelles Apple a choisi de ne pas crypter les sauvegardes iCloud n’est pas à cause de la pression du FBI, mais plutôt parce que le cryptage faisait que les gens perdaient définitivement leurs données iCloud. Comme notre propre René Ritchie l’a rapporté:

Ainsi, Apple a implémenté l’authentification en deux étapes. Et la façon dont ils l’ont mis en œuvre signifiait que quiconque l’utilisait devait écrire ou imprimer une longue clé de récupération pseudo-aléatoire et la garder en sécurité au cas où ils oublieraient leurs mots de passe iCloud ou ne pourraient pas fournir la deuxième étape pour l’authentification. Sinon, ils seraient exclus de leurs propres comptes.

Et, bien sûr … les gens étant des gens … ils ont rapidement activé 2SA, perdu leur clé de récupération et se sont verrouillés sur leurs propres comptes iCloud. Y compris et surtout les données irremplaçables stockées dans ces comptes comme les photos de bébé et de mariage.

Apple a été inondé de demandes pour aider les gens à revenir dans leurs comptes, mais sans la clé de récupération, Apple ne pouvait rien faire. Les données ont été perdues. À toutes fins utiles, détruit.

Si un iPhone du futur devait adopter uniquement le sans fil, par opposition à la charge filaire, il pourrait également potentiellement augmenter les temps et les coûts de maintenance et de réparation. Si votre téléphone ne se rechargeait pas pour une raison quelconque, Apple devrait regarder à l’intérieur de votre téléphone.En ce moment, la station d’accueil Lightning est généralement le premier port d’escale. (Pardonnez la blague)

Un iPhone sans port est loin, peut-être même pas une perspective, et non sans ses défis. Mais peut-être que nous avons besoin d’une entreprise comme Apple pour franchir le pas, nous poussant fermement vers un avenir sans câbles Lightning, sans gaspillage de chargeur et sans hacks de sécurité tiers.