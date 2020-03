Un médicament appelé losartan pourrait nous aider à vaincre le coronavirus – .

Des scientifiques de l’Université du Minnesota testent le losartan, un médicament contre l’hypertension, pour voir s’il peut prévenir l’infection au COVID-19 ou réduire les symptômes.

Le médicament, qui est un médicament générique largement disponible, peut aider en bloquant un site sur les cellules utilisées par le virus.

Les médecins testent également le médicament contre le paludisme hydroxychloroquine pour voir s’il peut aider à endiguer la vague de la pandémie.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Un médicament générique pour la pression artérielle peut finalement aider les médecins à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus et du COVID-19, la maladie qui résulte d’une infection. Comme le rapporte ., des scientifiques de l’Université du Minnesota tentent de déterminer si le médicament peut empêcher le virus de provoquer des symptômes graves et peut-être même empêcher la multiplication rapide du virus dans le corps.

Le losartan, également vendu sous la marque Cozaar, bloque un récepteur spécifique sur les cellules que le virus peut exploiter. Empêcher le virus de se lier aux cellules pourrait considérablement modifier le temps de récupération d’un patient atteint du virus ou même freiner la propagation de la pandémie dans son ensemble. Mais d’abord, nous devons savoir que cela fonctionne.

La propagation rapide de COVID-19 dans le monde n’est guère surprenante lorsque l’on examine les données relatives au virus et notre réponse à celui-ci. Il est très contagieux et les personnes infectées par le virus peuvent rester exemptes de symptômes pendant des semaines avant de paraître malades. Pendant ce temps, le virus se propage facilement et vous ne sauriez même pas que vous transmettiez la maladie à d’autres.

Jusqu’à présent, notre réponse à la pandémie a été de tester les personnes symptomatiques et d’émettre des verrouillages et des quarantaines tout en conseillant la distanciation sociale même à ceux qui semblent en bonne santé. Cependant, sans savoir qui l’a et qui ne l’a pas, ces mesures pourraient ne pas être suffisantes pour empêcher le virus de faire des ravages dans un avenir prévisible.

Pour cette raison, les scientifiques se démènent pour trouver un moyen de limiter le nombre de nouveaux cas de toutes les manières possibles. En plus de tester le losartan, un médicament contre l’hypertension, les scientifiques testent l’hydroxychloroquine, un médicament contre le paludisme, pour voir si elle peut également aider à prévenir les infections ou à raccourcir les temps de récupération. Des essais sont actuellement en cours, mais il faudra peut-être des semaines avant de connaître les résultats.

Si l’un ou l’autre de ces médicaments s’avère efficace, la prochaine étape consiste à s’assurer qu’ils peuvent être utilisés en toute sécurité à cette nouvelle fin. Cela est particulièrement vrai dans le cas du losartan, qui affecte la pression artérielle. La prévention d’une infection par COVID-19 n’est pas bénéfique si ce traitement produit de toute façon des effets secondaires potentiellement mortels.

En attendant d’entendre les résultats de ces essais de la part de scientifiques, il est important que nous suivions tous les recommandations de distanciation sociale et évitons les grands rassemblements de personnes. Si vous pouvez rester à la maison, faites-le, mais sinon, lavez-vous les mains fréquemment et faites de votre mieux pour garder vos distances avec les autres.

Source de l’image: JUSTIN LANE / EPA-EFE / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.